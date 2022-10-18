18 октября 2022
17 октября 2022

Суд приговорил наркомана из ЯНАО к лечению

© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры присечения бывшему полицейскому Архипову Дмитрию. Курган, приговор, судебное заседание, судья, суд, судебный процесс, судебное дело
Суд обязал наркомана пройти лечение Фото:

В Надыме (ЯНАО) местного жителя обязали пройти лечение от наркотической зависимости. Мужчина был осужден за приобретение наркотического вещества.

«В ходе предварительного расследования в отношении обвиняемого была проведена судебно-психиатрическая экспертиза, согласно выводам которой он нуждается в лечении от наркотической зависимости и медико-социальной реабилитации, при этом противопоказаний для лечения не выявлено», — сообщается на сайте прокуратуры РФ по ЯНАО.

Суд обязал осужденного пройти медико-социальную реабилитацию и лечение от наркозависимости. Также мужчине назначено наказание в виде одного года исправительных работ с удержанием 10% из заработной платы в пользу государства.

Ранее URA.RU сообщало об увеличении количества преступлений, связанных с наркотиками в ЯНАО. Согласно данным МВД за 8 месяцев 2022 года количество преступлений выросло в полтора раза по отношению к 2021 году.

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В Надыме (ЯНАО) местного жителя обязали пройти лечение от наркотической зависимости. Мужчина был осужден за приобретение наркотического вещества. «В ходе предварительного расследования в отношении обвиняемого была проведена судебно-психиатрическая экспертиза, согласно выводам которой он нуждается в лечении от наркотической зависимости и медико-социальной реабилитации, при этом противопоказаний для лечения не выявлено», — сообщается на сайте прокуратуры РФ по ЯНАО. Суд обязал осужденного пройти медико-социальную реабилитацию и лечение от наркозависимости. Также мужчине назначено наказание в виде одного года исправительных работ с удержанием 10% из заработной платы в пользу государства. Ранее URA.RU сообщало об увеличении количества преступлений, связанных с наркотиками в ЯНАО. Согласно данным МВД за 8 месяцев 2022 года количество преступлений выросло в полтора раза по отношению к 2021 году.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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