Тюменцев призвали стать донорами и помочь военным

Вырученные средства пойдут на помощь военным Фото: Анна Майорова © URA.RU

Жителям Тюмени предлагают пополнить банк крови, а вырученные средства передать в фонд проекта «100 миллионов для Победы». Об этом URA.RU сообщили активисты тюменского отделения «Молодой Гвардии».

«19 октября Тюменское региональное отделение „Молодой Гвардии“ запустило регистрацию на участие в акции „Двойное добро“, в рамках которой добровольцы сдадут кровь и внесут вклад в проект „100 миллионов для Победы“. На пожертвования бойцы получат новые дорогостоящие высокотехнологичные приборы: квадрокоптеры, коллиматорные и тепловизионные прицелы, приборы ночного видения, дальномеры и другие», — сообщают организаторы акции.

Всем желающим принять участие в акции необходимо предварительно сходить в центр переливания крови и сдать анализы, при себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС. Зарегистрироваться можно в группе «Молодая Гвардия|Тюмень» «ВКонтакте».

Ранее агентство рассказывало о том, волонтеры тюменского регионального отделения «Молодой Гвардии» сдали кровь для раненых солдат в Суходольске (ЛНР). В местных в медицинских учреждениях наблюдался дефицит крови и плазмы.