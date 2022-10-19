Жители Нового Уренгоя пожаловались на снижение скорости интернета

Жители Нового Уренгоя массово жалуются в соцсетях на скорость интернета (фото из архива) Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Жители Нового Уренгоя (ЯНАО) пожаловались на снижение скорости интернета. Несколько постов опубликовано в группе «ГОРОРО | Новый Уренгой» в социальной сети «ВКонтакте».

«У всех интернет паршиво работает? „Ростелеком“ или общая проблема какая-то?» — написал Святослав Боев. «У меня одного интернет от „Ростелеком“ „украшает“ вечер невероятной скоростью?» — уточнил пользователь с ником Уксус Петрович. В комментариях отозвались жители Юбилейного, Восточного, Южного микрорайонов, сообщив, что у них также наблюдаются проблемы со скоростью.

На жалобы отреагировали в ПАО «Ростелеком». «У нас ранее наблюдались неполадки с услугами из-за технической неисправности, но наши инженеры уже все поправили. Просим прощения за доставленные неудобства и надеемся на ваше понимание», — ответил в комментариях представитель компании. По интересующим вопросам пользователи могут обратиться в группу «Ростелекома» в соцсети. В пресс-службу компании направлен запрос.

Ранее URA.RU писало, что жители Салехарда пожаловались на снижение скорости интернета с наступлением нового года у провайдера ПАО «Ростелеком». Об этом они написали в соцсетях.