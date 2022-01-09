Жители ЯНАО массово пожаловались на снижение скорости интернета

Жители Салехарда пожаловались на снижение скорости интернета с наступлением нового года у провайдера ПАО «Ростелеком». Об этом они написали в социальной сети «ВКонтакте».
«Что стало происходить с интернетом от Ростелеком? Тариф „новогодний опт 2022 максимальная скорость“, при этом фактически скорость 0.5 мегабит в секунду с нового года. Техподдержка как попугай твердит, что это ваша максимальная скорость», — написал пользователь, пожелавший остаться анонимным, в группе «Подслушано в Салехарде».
Его поддержали другие пользователи. «Скорость интернета тоже плохая с нового года. Оплата за год, тариф „новогодний опт“», — сообщила Валентина Филиппова. Об этом же написал и Виталий Уженцев под постом: «вот-вот, один в один проблема».
В пресс-службе ПАО «Ростелеком» URA.RU сообщили, что оборудование цифрового провайдера работает в штатном режиме. «Перерывов в предоставлении услуг за время новогодних каникул зафиксировано не было, как и массовых обращений местных жителей с жалобами на качество связи», — пояснили в компании.
Жители Салехарда пожаловались на снижение скорости интернета с наступлением нового года у провайдера ПАО «Ростелеком». Об этом они написали в социальной сети «ВКонтакте». «Что стало происходить с интернетом от Ростелеком? Тариф „новогодний опт 2022 максимальная скорость“, при этом фактически скорость 0.5 мегабит в секунду с нового года. Техподдержка как попугай твердит, что это ваша максимальная скорость», — написал пользователь, пожелавший остаться анонимным, в группе «Подслушано в Салехарде». Его поддержали другие пользователи. «Скорость интернета тоже плохая с нового года. Оплата за год, тариф „новогодний опт“», — сообщила Валентина Филиппова. Об этом же написал и Виталий Уженцев под постом: «вот-вот, один в один проблема». В пресс-службе ПАО «Ростелеком» URA.RU сообщили, что оборудование цифрового провайдера работает в штатном режиме. «Перерывов в предоставлении услуг за время новогодних каникул зафиксировано не было, как и массовых обращений местных жителей с жалобами на качество связи», — пояснили в компании.