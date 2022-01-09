Жители ЯНАО массово пожаловались на снижение скорости интернета

10 января 2022 в 18:00 Размер текста - 17 +

Жители Салехарда сообщили о проблемах с интернетом Фото: Анна Майорова © URA.RU Жители Салехарда пожаловались на снижение скорости интернета с наступлением нового года у провайдера ПАО «Ростелеком». Об этом они написали в социальной сети «ВКонтакте». «Что стало происходить с интернетом от Ростелеком? Тариф „новогодний опт 2022 максимальная скорость“, при этом фактически скорость 0.5 мегабит в секунду с нового года. Техподдержка как попугай твердит, что это ваша максимальная скорость», — написал пользователь, пожелавший остаться анонимным, в группе «Подслушано в Салехарде». Его поддержали другие пользователи. «Скорость интернета тоже плохая с нового года. Оплата за год, тариф „новогодний опт“», — сообщила Валентина Филиппова. Об этом же написал и Виталий Уженцев под постом: «вот-вот, один в один проблема». В пресс-службе ПАО «Ростелеком» URA.RU сообщили, что оборудование цифрового провайдера работает в штатном режиме. «Перерывов в предоставлении услуг за время новогодних каникул зафиксировано не было, как и массовых обращений местных жителей с жалобами на качество связи», — пояснили в компании. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Ямал » и в viber-канале « Ямал », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Жители Салехарда пожаловались на снижение скорости интернета с наступлением нового года у провайдера ПАО «Ростелеком». Об этом они написали в социальной сети «ВКонтакте». «Что стало происходить с интернетом от Ростелеком? Тариф „новогодний опт 2022 максимальная скорость“, при этом фактически скорость 0.5 мегабит в секунду с нового года. Техподдержка как попугай твердит, что это ваша максимальная скорость», — написал пользователь, пожелавший остаться анонимным, в группе «Подслушано в Салехарде». Его поддержали другие пользователи. «Скорость интернета тоже плохая с нового года. Оплата за год, тариф „новогодний опт“», — сообщила Валентина Филиппова. Об этом же написал и Виталий Уженцев под постом: «вот-вот, один в один проблема». В пресс-службе ПАО «Ростелеком» URA.RU сообщили, что оборудование цифрового провайдера работает в штатном режиме. «Перерывов в предоставлении услуг за время новогодних каникул зафиксировано не было, как и массовых обращений местных жителей с жалобами на качество связи», — пояснили в компании.