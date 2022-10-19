19 октября 2022

В Тюмени ищут пропавшего подростка. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Мальчик пропал еще 19 октября Фото:

В Восточном микрорайоне Тюмени пропал 12-летний Илья Усольцев: мальчик ушел из дома 19 октября и с тех пор о нем ничего не известно. Об этом URA.RU сообщили в поисковом отряде «ТюменьРегионСпас».

«Пропал 12-летний Илья Усольцев. 19 октября вышел из дома в микрорайоне Восточный и не вернулся», — сообщили поисковики.

На подростке были надеты синие джинсы и куртка, черные кроссовки. С собой у пропавшего синий рюкзак.

Рост ребенка 165 сантиметров, у него серые глаза и русые волосы. Информацию о пропавшем можно сообщить по номерам 112, 8-982-922-78-84, 8-800-600-59-52.

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В Восточном микрорайоне Тюмени пропал 12-летний Илья Усольцев: мальчик ушел из дома 19 октября и с тех пор о нем ничего не известно. Об этом URA.RU сообщили в поисковом отряде «ТюменьРегионСпас». «Пропал 12-летний Илья Усольцев. 19 октября вышел из дома в микрорайоне Восточный и не вернулся», — сообщили поисковики. На подростке были надеты синие джинсы и куртка, черные кроссовки. С собой у пропавшего синий рюкзак. Рост ребенка 165 сантиметров, у него серые глаза и русые волосы. Информацию о пропавшем можно сообщить по номерам 112, 8-982-922-78-84, 8-800-600-59-52.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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