Мальчик пропал еще 19 октября Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Восточном микрорайоне Тюмени пропал 12-летний Илья Усольцев: мальчик ушел из дома 19 октября и с тех пор о нем ничего не известно. Об этом URA.RU сообщили в поисковом отряде «ТюменьРегионСпас».

«Пропал 12-летний Илья Усольцев. 19 октября вышел из дома в микрорайоне Восточный и не вернулся», — сообщили поисковики.

На подростке были надеты синие джинсы и куртка, черные кроссовки. С собой у пропавшего синий рюкзак.

Рост ребенка 165 сантиметров, у него серые глаза и русые волосы. Информацию о пропавшем можно сообщить по номерам 112, 8-982-922-78-84, 8-800-600-59-52.