19 октября 2022

Тюменский силовик, пойманный с наркотиками, заявил о фабрикации уголовного дела

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт на тему судебное заседание. Курган , арест, судебное заседание, судебное дело
Арестованный силовик утверждает, что его подставили Фото:

Сотрудник управления Росгвардии по Тюменской области, ранее пойманный с наркотиками, утверждает, что их ему подкинули. Такую версию произошедшего журналистам сообщил адвокат мужчины Ренат Оспанов.

«По словам моего подзащитного, ему подкинули наркотики. Сотрудники правоохранительных органов применяли к нему давление», — цитирует адвоката обвиненного силовика издание 72.ru.

Как рассказал мужчина, в день задержания он ездил по делам с ребенком. В какой-то момент он покинул автомобиль, и тогда к нему подошел человек в штатском. Позднее подтянулись и другие: они спрашивали у росгвардейца, где наркотики, а затем приступили к досмотру.

«Сначала досмотрели задержанного, проверили все карманы, а затем стали искать в машине. Спустя несколько часов на заднем сиденье нашли сумку с порошком», — сообщают журналисты.

Обвиняемый написал заявления в региональные управления ФСБ и СК РФ. URA.RU также направило запрос следователям. Как ранее писало агентство, сотрудника вневедомственной охраны задержали в середине августа. Сейчас он арестован.

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Сотрудник управления Росгвардии по Тюменской области, ранее пойманный с наркотиками, утверждает, что их ему подкинули. Такую версию произошедшего журналистам сообщил адвокат мужчины Ренат Оспанов. «По словам моего подзащитного, ему подкинули наркотики. Сотрудники правоохранительных органов применяли к нему давление», — цитирует адвоката обвиненного силовика издание 72.ru. Как рассказал мужчина, в день задержания он ездил по делам с ребенком. В какой-то момент он покинул автомобиль, и тогда к нему подошел человек в штатском. Позднее подтянулись и другие: они спрашивали у росгвардейца, где наркотики, а затем приступили к досмотру. «Сначала досмотрели задержанного, проверили все карманы, а затем стали искать в машине. Спустя несколько часов на заднем сиденье нашли сумку с порошком», — сообщают журналисты. Обвиняемый написал заявления в региональные управления ФСБ и СК РФ. URA.RU также направило запрос следователям. Как ранее писало агентство, сотрудника вневедомственной охраны задержали в середине августа. Сейчас он арестован.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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