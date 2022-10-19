Тюменский силовик, пойманный с наркотиками, заявил о фабрикации уголовного дела

20 октября 2022 в 20:23 Размер текста - 17 +

Арестованный силовик утверждает, что его подставили Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сотрудник управления Росгвардии по Тюменской области, ранее пойманный с наркотиками, утверждает, что их ему подкинули. Такую версию произошедшего журналистам сообщил адвокат мужчины Ренат Оспанов. «По словам моего подзащитного, ему подкинули наркотики. Сотрудники правоохранительных органов применяли к нему давление», — цитирует адвоката обвиненного силовика издание 72.ru. Как рассказал мужчина, в день задержания он ездил по делам с ребенком. В какой-то момент он покинул автомобиль, и тогда к нему подошел человек в штатском. Позднее подтянулись и другие: они спрашивали у росгвардейца, где наркотики, а затем приступили к досмотру. «Сначала досмотрели задержанного, проверили все карманы, а затем стали искать в машине. Спустя несколько часов на заднем сиденье нашли сумку с порошком», — сообщают журналисты. Обвиняемый написал заявления в региональные управления ФСБ и СК РФ. URA.RU также направило запрос следователям. Как ранее писало агентство, сотрудника вневедомственной охраны задержали в середине августа. Сейчас он арестован.

Сотрудник управления Росгвардии по Тюменской области, ранее пойманный с наркотиками, утверждает, что их ему подкинули. Такую версию произошедшего журналистам сообщил адвокат мужчины Ренат Оспанов. «По словам моего подзащитного, ему подкинули наркотики. Сотрудники правоохранительных органов применяли к нему давление», — цитирует адвоката обвиненного силовика издание 72.ru. Как рассказал мужчина, в день задержания он ездил по делам с ребенком. В какой-то момент он покинул автомобиль, и тогда к нему подошел человек в штатском. Позднее подтянулись и другие: они спрашивали у росгвардейца, где наркотики, а затем приступили к досмотру. «Сначала досмотрели задержанного, проверили все карманы, а затем стали искать в машине. Спустя несколько часов на заднем сиденье нашли сумку с порошком», — сообщают журналисты. Обвиняемый написал заявления в региональные управления ФСБ и СК РФ. URA.RU также направило запрос следователям. Как ранее писало агентство, сотрудника вневедомственной охраны задержали в середине августа. Сейчас он арестован.