Тюменские власти обменялись опытом с китайскими представителями

21 октября 2022 в 00:56 Размер текста - 17 +

Мэр Тюмени рассказал о форуме, на котором присутствовали представители из Китая Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени прошел международный форум «Города настоящего и будущего», на котором местные власти совместно с представителями других городов обсудили успешные практики развития городской среды. Среди участников были делегации Цзыбо (КНР) и еще семи стран. Об этом в своем telegram-канале рассказал мэр Тюмени Руслан Кухарук. «Лучшие российские и международные практики были обсуждены на тематической площадке „Цифровое инновационное управление городом“, где я рассказал о наших популярных сервисах и поделился своим видением того, почему важно активно общаться с жителями для принятия верных управленческих решений. Все присутствующие с интересом заслушали доклады коллег из Перми, Сочи, Цзыбо», — пишет глава города. Он также отметил важность форума, который может оказать сильное воздействие на имидж Тюмени. Мэр остался доволен итогами события, так как увидел взаимодействие властей и представителей бизнеса. «Мне было приятно видеть, что многие участники форума уже во время обхода обменивались контактами. Уверен, что такие взаимоотношения более динамичны, продуктивны и экономически целесообразны», — подытожил он. Ранее URA.RU сообщало, что на прошедшем в сентябре Тюменском промышленно-энергетическом форуме TNF-2022 компания «Сибур» начала переговоры с Ираном, Китаем и ОАЭ. Нефтегазохимическая компания планировала таким образом найти себе новых поставщиков для оборудования.

В Тюмени прошел международный форум «Города настоящего и будущего», на котором местные власти совместно с представителями других городов обсудили успешные практики развития городской среды. Среди участников были делегации Цзыбо (КНР) и еще семи стран. Об этом в своем telegram-канале рассказал мэр Тюмени Руслан Кухарук. «Лучшие российские и международные практики были обсуждены на тематической площадке „Цифровое инновационное управление городом“, где я рассказал о наших популярных сервисах и поделился своим видением того, почему важно активно общаться с жителями для принятия верных управленческих решений. Все присутствующие с интересом заслушали доклады коллег из Перми, Сочи, Цзыбо», — пишет глава города. Он также отметил важность форума, который может оказать сильное воздействие на имидж Тюмени. Мэр остался доволен итогами события, так как увидел взаимодействие властей и представителей бизнеса. «Мне было приятно видеть, что многие участники форума уже во время обхода обменивались контактами. Уверен, что такие взаимоотношения более динамичны, продуктивны и экономически целесообразны», — подытожил он. Ранее URA.RU сообщало, что на прошедшем в сентябре Тюменском промышленно-энергетическом форуме TNF-2022 компания «Сибур» начала переговоры с Ираном, Китаем и ОАЭ. Нефтегазохимическая компания планировала таким образом найти себе новых поставщиков для оборудования.