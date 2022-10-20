20 октября 2022
19 октября 2022

Тюменские власти обменялись опытом с китайскими представителями

© Служба новостей «URA.RU»
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Презентация брендбука Тюмени. Тюмень, кухарук руслан, руслан кухарук, мэр тюмени
Мэр Тюмени рассказал о форуме, на котором присутствовали представители из Китая Фото:

В Тюмени прошел международный форум «Города настоящего и будущего», на котором местные власти совместно с представителями других городов обсудили успешные практики развития городской среды. Среди участников были делегации Цзыбо (КНР) и еще семи стран. Об этом в своем telegram-канале рассказал мэр Тюмени Руслан Кухарук.

«Лучшие российские и международные практики были обсуждены на тематической площадке „Цифровое инновационное управление городом“, где я рассказал о наших популярных сервисах и поделился своим видением того, почему важно активно общаться с жителями для принятия верных управленческих решений. Все присутствующие с интересом заслушали доклады коллег из Перми, Сочи, Цзыбо», — пишет глава города. Он также отметил важность форума, который может оказать сильное воздействие на имидж Тюмени.

Мэр остался доволен итогами события, так как увидел взаимодействие властей и представителей бизнеса. «Мне было приятно видеть, что многие участники форума уже во время обхода обменивались контактами. Уверен, что такие взаимоотношения более динамичны, продуктивны и экономически целесообразны», — подытожил он.

Ранее URA.RU сообщало, что на прошедшем в сентябре Тюменском промышленно-энергетическом форуме TNF-2022 компания «Сибур» начала переговоры с Ираном, Китаем и ОАЭ. Нефтегазохимическая компания планировала таким образом найти себе новых поставщиков для оборудования.

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В Тюмени прошел международный форум «Города настоящего и будущего», на котором местные власти совместно с представителями других городов обсудили успешные практики развития городской среды. Среди участников были делегации Цзыбо (КНР) и еще семи стран. Об этом в своем telegram-канале рассказал мэр Тюмени Руслан Кухарук. «Лучшие российские и международные практики были обсуждены на тематической площадке „Цифровое инновационное управление городом“, где я рассказал о наших популярных сервисах и поделился своим видением того, почему важно активно общаться с жителями для принятия верных управленческих решений. Все присутствующие с интересом заслушали доклады коллег из Перми, Сочи, Цзыбо», — пишет глава города. Он также отметил важность форума, который может оказать сильное воздействие на имидж Тюмени. Мэр остался доволен итогами события, так как увидел взаимодействие властей и представителей бизнеса. «Мне было приятно видеть, что многие участники форума уже во время обхода обменивались контактами. Уверен, что такие взаимоотношения более динамичны, продуктивны и экономически целесообразны», — подытожил он. Ранее URA.RU сообщало, что на прошедшем в сентябре Тюменском промышленно-энергетическом форуме TNF-2022 компания «Сибур» начала переговоры с Ираном, Китаем и ОАЭ. Нефтегазохимическая компания планировала таким образом найти себе новых поставщиков для оборудования.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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