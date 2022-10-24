Ученые изучат предполагаемые следы Йети, найденные в ЯНАО

Охотники показали следы и клочок волос, которые якобы принадлежат Йети Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Ученые института общей генетики РАН изучат находку, которую обнаружили охотники в ЯНАО. По словам ямальцев, они нашли следы, принадлежавшие Йети.

«На днях охотники из Шурышкарского района опубликовали в сети видео, на котором показали следы и клочок волос, которые, по их словам, принадлежат Йети. Находка заинтересовала сотрудников Института общей генетики РАН. Они запросили у охотников собранные материалы и начали их изучать», — пишет «Аиф-Ямал».

Как рассказал кандидат биологических наук Александр Копориков, его коллеги отнеслись к этому скептически. При этом ученые все же проведут экспертизу предоставленных следов Снежного человека. «Если результат покажет, что найденные волосы не принадлежат ни одному из известных науке животных, это обещает стать мировой сенсацией» — приводит слова Копорикова издание.

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