Полпред Жога познакомился с боевым наследием Якушева

И на полчаса закрылся с его фаворитом среди производителей БПЛА. Фото

18 ноября 2024 в 20:45 Размер текста - 17 +

Экскурсию по единственной в Екатеринбурге трассе для испытания дронов Жоге провели в FPV-очках Фото: Илья Московец © URA.RU Нового уральского полпреда президента РФ Артема Жогу познакомили с проектом, особое внимание которому уделял его предшественник Владимир Якушев. Днем 18 ноября его привезли в переполненный резидентами технопарк «Университетский», но больше всего внимания Жога уделил одной компании. Свидетелем того, как происходило знакомство, стал и корреспондент URA.RU. «Университетский» — старейший технопарк Екатеринбурга, открытый еще в 2014-м году. Вторую жизнь он получил после начала спецоперации РФ на Украине, когда возник спрос на беспилотники. Площадку заселили инженеры, нацеленные на сбор дронов, причем как стартаперы, так и компании с опытом. Только за последний год число таких резидентов выросло в пять раз. Здесь же находится единственная в Свердловской области профессиональная трасса для испытаний БПЛА, в том числе дронов-камикадзе — с макетами БТР и танка «Абрамс М1А1». Артем Жога студентам, которые учатся на современном оборудовании, позавидовал Фото: Илья Московец © URA.RU Все это стало возможным при непосредственном участии Якушева (сейчас первый вице-спикер Совфеда, и. о. секретаря генсовета «Единой России»). Жога, который десять лет провел на фронте (в составе батальона «Спарта»), интересуется темой не меньше. Но первым делом его повели в межрегиональный центр компетенций (МЦК), занимающий самую большую площадь, где практикуются студенты Уральского политехнического колледжа. «В чемпионате „Хайтек“, который проходил на прошлой неделе, наши студенты принимали участие наряду с рабочими и специалистами предприятий и заняли призовые места. Они еще учатся, а уже являются профессионалами… То есть приятно показывать эту площадку», — хвалился директор политеха Вячеслав Московкин, подводя делегацию к первой локации. Студенты настраивали программу на автоматизированном станке. «А у меня в школе таких не было. Были в другом виде и намного шумнее», — комментировал Жога, внимательно рассматривая оборудование. Новость по теме Власти УрФО взялись за развитие беспилотников в регионе Задержался он и возле гидравлического пресса с ЧПУ, перекинувшись с мастером профессиональными замечаниями. Его окружение уже привыкло к тому, что шеф интересуется буквально всем, не оставляя без внимания ни одну деталь. «Всесторонне развитый человек», — обозначил один из собеседников. Здесь Жога и познакомился с «Лабораторией будущего» — производителем беспилотников, которых — как уверены их коллеги по цеху — опекает полпредство (как следствие — ревность от коллег по цеху). Им он уделит особое внимание, но позднее. После экскурсии по МЦК гендиректор «Университетского» Александр Эбергард забросал Жогу фактами о площадке: заполненность резидентами больше 100% (приходится ставить перегородки в помещениях), а выручка перевалила за 5,5 млрд рублей. К концу 2025 года рядом появится вторая очередь, ведь спрос на производственные площади очень высок. «Работаем с университетами, колледжами, отраслевыми организациями. Есть центр коллективного пользования для резидентов, нехватки в заказах из-за ситуации с ограничениями нет. Таких историй в стране немного…», — бодро рапортовал Эбергард. Первый замгубернатора Алексей Шмыков, сопровождавший Жогу, подтверждал: подобных площадок возле Екатеринбурга нет, поэтому «Университетский» пользуется популярностью. «Много вузов, много молодежи», — кивал он. Среди бытовой химии Жога присмотрел и средство для мытья посуды Фото: Илья Московец © URA.RU Министр промышленности Сергей Пересторонин держался чуть в стороне, давая возможность проявиться другим. Но в частных беседах с резидентами демонстрировал глубокую осведомленность. «Как вы тут? Что-то новое придумали? Расскажи, как первую варочку ты в общежитии делал…» — обратился он к молодому директору компании, которая выпускает бытовую химию. Шмыков, кстати, пользуется продукцией — об этом он сам рассказал полпреду. Жога почему-то обратил внимание на шампуни и на жидкость для мытья посуды. «Надо запомнить — я ведь посуду тоже мою», — внезапно поделился он. Познакомили полпреда и с несколькими производственными компаниями, а также с работой пищевой испытательной лаборатории. «Лабораторию будущего» оставили напоследок не случайно. Рассказав о линейке гражданских БПЛА, представитель компании повел Жогу со свитой на приватную беседу за закрытыми дверями — рассказывать о разработках для фронта. В сообществе создателей беспилотников до сих пор вспоминают скандал, разразившийся весной 2023 года, когда на выставке в «Университетском» дрон «Упырь» от команды «Повернутых на войне» представили как разработку «Лаборатории будущего». «Хотя все было по-другому — табличку „Фонд президентских грантов“ с изображением „Упыря“ [на стол „Лаборатории будущего“] поставила Федерация авиамодельного спорта, и случился коллапс. „Повернутые“ на этом конфликте в несколько раз увеличили число подписчиков в telegram-канале, просто решили хайпануть», — приводит свою версию уже другой свидетель конфликта. Жога как всегда был очень включен и заинтересован Фото: Илья Московец © URA.RU Видят в успехе предприятия и личную заинтересованность помощника полпреда Евгения Гурария (работал еще с Якушевым). Который якобы давно знает одного из руководителей «Лаборатории» и покровительствует ему. «Но это не больше, чем ревность — тема с БПЛА относительно новая, на начальном этапе у разных групп разработчиков договориться не получилось, не получается и сейчас. Отсюда вражда, слухи и домыслы. Гурарий же в равной степени пытается работать со всеми производителями, потому что это задача государственной важности», — добавил уже третий собеседник. Сам Гурарий в беседе с URA.RU информацию о своей заинтересованности в развитии какой-либо из компаний опроверг, заявив, что полпредство равномерно уделяет внимание всем. Жоге эти интриги едва ли интересны. «Очень душевно», — покидая площадку, сказал он. Кстати, первыми с Жогой смогли пообщаться все же производители «Упыря» — в начале ноября. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Нового уральского полпреда президента РФ Артема Жогу познакомили с проектом, особое внимание которому уделял его предшественник Владимир Якушев. Днем 18 ноября его привезли в переполненный резидентами технопарк «Университетский», но больше всего внимания Жога уделил одной компании. Свидетелем того, как происходило знакомство, стал и корреспондент URA.RU. «Университетский» — старейший технопарк Екатеринбурга, открытый еще в 2014-м году. Вторую жизнь он получил после начала спецоперации РФ на Украине, когда возник спрос на беспилотники. Площадку заселили инженеры, нацеленные на сбор дронов, причем как стартаперы, так и компании с опытом. Только за последний год число таких резидентов выросло в пять раз. Здесь же находится единственная в Свердловской области профессиональная трасса для испытаний БПЛА, в том числе дронов-камикадзе — с макетами БТР и танка «Абрамс М1А1». Все это стало возможным при непосредственном участии Якушева (сейчас первый вице-спикер Совфеда, и. о. секретаря генсовета «Единой России»). Жога, который десять лет провел на фронте (в составе батальона «Спарта»), интересуется темой не меньше. Но первым делом его повели в межрегиональный центр компетенций (МЦК), занимающий самую большую площадь, где практикуются студенты Уральского политехнического колледжа. «В чемпионате „Хайтек“, который проходил на прошлой неделе, наши студенты принимали участие наряду с рабочими и специалистами предприятий и заняли призовые места. Они еще учатся, а уже являются профессионалами… То есть приятно показывать эту площадку», — хвалился директор политеха Вячеслав Московкин, подводя делегацию к первой локации. Задержался он и возле гидравлического пресса с ЧПУ, перекинувшись с мастером профессиональными замечаниями. Его окружение уже привыкло к тому, что шеф интересуется буквально всем, не оставляя без внимания ни одну деталь. «Всесторонне развитый человек», — обозначил один из собеседников. Здесь Жога и познакомился с «Лабораторией будущего» — производителем беспилотников, которых — как уверены их коллеги по цеху — опекает полпредство (как следствие — ревность от коллег по цеху). Им он уделит особое внимание, но позднее. После экскурсии по МЦК гендиректор «Университетского» Александр Эбергард забросал Жогу фактами о площадке: заполненность резидентами больше 100% (приходится ставить перегородки в помещениях), а выручка перевалила за 5,5 млрд рублей. К концу 2025 года рядом появится вторая очередь, ведь спрос на производственные площади очень высок. «Работаем с университетами, колледжами, отраслевыми организациями. Есть центр коллективного пользования для резидентов, нехватки в заказах из-за ситуации с ограничениями нет. Таких историй в стране немного…», — бодро рапортовал Эбергард. Первый замгубернатора Алексей Шмыков, сопровождавший Жогу, подтверждал: подобных площадок возле Екатеринбурга нет, поэтому «Университетский» пользуется популярностью. «Много вузов, много молодежи», — кивал он. Министр промышленности Сергей Пересторонин держался чуть в стороне, давая возможность проявиться другим. Но в частных беседах с резидентами демонстрировал глубокую осведомленность. «Как вы тут? Что-то новое придумали? Расскажи, как первую варочку ты в общежитии делал…» — обратился он к молодому директору компании, которая выпускает бытовую химию. Шмыков, кстати, пользуется продукцией — об этом он сам рассказал полпреду. Жога почему-то обратил внимание на шампуни и на жидкость для мытья посуды. «Надо запомнить — я ведь посуду тоже мою», — внезапно поделился он. Познакомили полпреда и с несколькими производственными компаниями, а также с работой пищевой испытательной лаборатории. «Лабораторию будущего» оставили напоследок не случайно. Рассказав о линейке гражданских БПЛА, представитель компании повел Жогу со свитой на приватную беседу за закрытыми дверями — рассказывать о разработках для фронта. В сообществе создателей беспилотников до сих пор вспоминают скандал, разразившийся весной 2023 года, когда на выставке в «Университетском» дрон «Упырь» от команды «Повернутых на войне» представили как разработку «Лаборатории будущего». «Хотя все было по-другому — табличку „Фонд президентских грантов“ с изображением „Упыря“ [на стол „Лаборатории будущего“] поставила Федерация авиамодельного спорта, и случился коллапс. „Повернутые“ на этом конфликте в несколько раз увеличили число подписчиков в telegram-канале, просто решили хайпануть», — приводит свою версию уже другой свидетель конфликта. Видят в успехе предприятия и личную заинтересованность помощника полпреда Евгения Гурария (работал еще с Якушевым). Который якобы давно знает одного из руководителей «Лаборатории» и покровительствует ему. «Но это не больше, чем ревность — тема с БПЛА относительно новая, на начальном этапе у разных групп разработчиков договориться не получилось, не получается и сейчас. Отсюда вражда, слухи и домыслы. Гурарий же в равной степени пытается работать со всеми производителями, потому что это задача государственной важности», — добавил уже третий собеседник. Сам Гурарий в беседе с URA.RU информацию о своей заинтересованности в развитии какой-либо из компаний опроверг, заявив, что полпредство равномерно уделяет внимание всем. Жоге эти интриги едва ли интересны. «Очень душевно», — покидая площадку, сказал он. Кстати, первыми с Жогой смогли пообщаться все же производители «Упыря» — в начале ноября.