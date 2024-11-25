Представителя Минцифры наказали из-за финансовых нарушений

Замдиректора Минцифры Гридина оштрафовали на 20 тысяч рублей
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Гридин признан виновным в финансовых нарушениях
Гридин признан виновным в финансовых нарушениях Фото:

Заместитель директора Департамента Минцифры Герман Гридин признан виновным в финансовых нарушениях и оштрафован на 20 тысяч рублей. Об этом рассказали в пресс-службе судов общей юрисдикции города Москвы.

«Гридин признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.15.15.4 КоАП РФ. Суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 20 тысяч рублей», — говорится в сообщении telegram-канала судов общей юрисдикции.

Там добавили, что он допустил нарушение в качестве должностного лица. Он неправомерно распоряжался бюджетными средствами.

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Заместитель директора Департамента Минцифры Герман Гридин признан виновным в финансовых нарушениях и оштрафован на 20 тысяч рублей. Об этом рассказали в пресс-службе судов общей юрисдикции города Москвы. «Гридин признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.15.15.4 КоАП РФ. Суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 20 тысяч рублей», — говорится в сообщении telegram-канала судов общей юрисдикции. Там добавили, что он допустил нарушение в качестве должностного лица. Он неправомерно распоряжался бюджетными средствами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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