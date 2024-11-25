Представителя Минцифры наказали из-за финансовых нарушений

Заместитель директора Департамента Минцифры Герман Гридин признан виновным в финансовых нарушениях и оштрафован на 20 тысяч рублей. Об этом рассказали в пресс-службе судов общей юрисдикции города Москвы.
«Гридин признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.15.15.4 КоАП РФ. Суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 20 тысяч рублей», — говорится в сообщении telegram-канала судов общей юрисдикции.
Там добавили, что он допустил нарушение в качестве должностного лица. Он неправомерно распоряжался бюджетными средствами.
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