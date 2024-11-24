«Детские голоса звучат в автобусах»: жители Ямала недовольны транспортным проектом

В автобусах Ноябрьска (ЯНАО), несмотря на протесты некоторых жителей в социальных сетях, продолжают звучать детские голоса. Проект озвучки в виде конкурса был запущен в городе в начале 2024 года и длился около четырех месяцев. В проекте участвовало около 100 детей от четырех до пятнадцати лет, которые озвучили автобусные остановки. Специалист муниципального транспортного предприятия сообщил URA.RU, что детская озвучка будет останется в общественном транспорте до конца 2024 года.
«Проект был разработан и организован МУП „Пассажирские перевозки“ в честь Года семьи и детства, который продолжается. Поэтому до конца 2024 года детские голоса будут звучать в автобусах», — сообщила корреспонденту URA.RU ведущий специалист МУП «Пассажирские перевозки» города Ноябрьск Наталья Кисель.
Тем временем жители Ноябрьска сообщили в социальных сетях, что данный проект необходимо закрыть. «Я постоянно езжу на автобусе. С 5 мая в рамках проекта „Пассажирских перевозок“ остановки озвучивают дети. Я считаю, что пора возвращать стандартное оповещение роботом. Многие дети говорят невнятно, некоторых плохо слышно. Оповещение в автобусах должно быть четким и внятным», — написал Рустам Шарапов в группе «Злой ноябрянин» в VK.
Ведущий специалист «Пассажирских перевозок» сообщила URA.RU, что все записи были сделаны на профессиональных студиях. «Детский голос — это естественность и неповторимость интонации. Перед звукозаписью с детьми работали профессиональные логопеды. Руководство МУП лично принимало участие и контролировало процесс, технические специалисты также прослушивали записи перед отправкой в автоинформатор. Поэтому записей, которые абсолютно не разобрать, — нет», — отметила Наталья Кисель.
Она рассказала, что реализация проекта «Пассажирских перевозок» совпала с масштабными дорожными работами, проводимыми в городе. Поэтому автоинформатор автобуса, привязанный к навигационным системам, может выдавать нестабильный сигнал, что приводит к некорректной работе.
«Данная инициатива с озвучкой получила большой отклик со стороны пассажиров. Мы получаем абсолютно положительные отзывы. Наши пассажиры ценят то, что мы проводим различные акции и мероприятия не только в рамках транспортного предприятия, но и в городе», — отметила Кисель.
Новые проекты «Пассажирских перевозок» пока остаются в секрете. До реализации нового проекта в автобусах города продолжат звучать детские голоса. Ранее URA.RU сообщало, что на Ямал поступают новые пассажирские автобусы на отдаленные городские маршруты. В этом году в округ поступили 62 единицы техники, сообщают в окружном правительстве. Больше всего автобусов прибыло в Ноябрьск.
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