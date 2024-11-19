В ЯНАО после 30-градусных морозов придет плюсовая температура

В выходные 23 и 24 ноября погода порадует ямальцев теплыми днями. Прогнозируется, что столбик термометра по всему округу поднимется до 1 градуса. Такие данные сообщили синоптики сервиса Gismeteo.
«23 и 24 ноября в Ямало-Ненецком автономном округе ожидается потепление. Температура воздуха днем будет варьироваться от -2 до 1 градуса, а ночью от -12 до -4», написано на сайте.
При этом, теплую погоду будет сопровождать снег с дождем и штормовой ветер. Его порывы будут достигать 11-16 метров в секунду, а суммарное количество осадков, которое выпадет в регионе, будет равняться 31,1 миллиметра.
Совсем недавно погода была сильно более холодной. Температура воздуха доходила до -34 градусов.
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