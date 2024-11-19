19 ноября 2024

В ЯНАО после 30-градусных морозов придет плюсовая температура

© Служба новостей «URA.RU»
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На Ямал надвигается потепление
На Ямал надвигается потепление Фото:

В выходные 23 и 24 ноября погода порадует ямальцев теплыми днями. Прогнозируется, что столбик термометра по всему округу поднимется до 1 градуса. Такие данные сообщили синоптики сервиса Gismeteo.

«23 и 24 ноября в Ямало-Ненецком автономном округе ожидается потепление. Температура воздуха днем будет варьироваться от -2 до 1 градуса, а ночью от -12 до -4», написано на сайте.

При этом, теплую погоду будет сопровождать снег с дождем и штормовой ветер. Его порывы будут достигать 11-16 метров в секунду, а суммарное количество осадков, которое выпадет в регионе, будет равняться 31,1 миллиметра.

Совсем недавно погода была сильно более холодной. Температура воздуха доходила до -34 градусов.

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В выходные 23 и 24 ноября погода порадует ямальцев теплыми днями. Прогнозируется, что столбик термометра по всему округу поднимется до 1 градуса. Такие данные сообщили синоптики сервиса Gismeteo. «23 и 24 ноября в Ямало-Ненецком автономном округе ожидается потепление. Температура воздуха днем будет варьироваться от -2 до 1 градуса, а ночью от -12 до -4», написано на сайте. При этом, теплую погоду будет сопровождать снег с дождем и штормовой ветер. Его порывы будут достигать 11-16 метров в секунду, а суммарное количество осадков, которое выпадет в регионе, будет равняться 31,1 миллиметра. Совсем недавно погода была сильно более холодной. Температура воздуха доходила до -34 градусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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