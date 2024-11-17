Политики съезжаются на Ямал, а Салехард расселяет аварикйи: шесть главных тем ЯАНО

Главы Тюменской области Александр Моор, ХМАО Руслан Кухарук и Якутии Айсен Николаев приехали в Салехард. Там проходила программа обмена управленческим опытом между регионами. Также на Ямал якобы собирается полпред УрФО Артем Жога. Оленеводы пригласили его покататься на оленьей упряжке и сказали, что он дал согласие, однако в полпредстве об этом ничего неизвестно. Помимо этого в Салехарде решили расселить кандальную аварийку на Кирпичной. Изначально ее спасли от разрушения подпорками. Эти и другие главные новости ЯНАО за неделю с 11 по 17 ноября — в нашем материале.
Ямал стал местом притяжения для политиков УрФО
В Салехарде прошла шестая ежегодная программа обмена управленческим опытом между Ямалом, ХМАО, Тюменской областью и Якутией. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов отметил, что важность формирования дружеских связей обозначена схожестью регионов.
В этом году команды субъектов изучали опыт Ямала в развитии здравоохранения, соцзащиты, образования, молодежной политики, культуры, спорта, строительства, транспорта и ЖКХ. Делегациям из северных регионов показали лучшие достижения этих сфер: внедрение ИИ в медицину, Ямальский многопрофильный колледж, билингвальное образование в Обдорской гимназии, молодежные арт-резиденции, сеть спорткомплексов «Северный характер» и строительство на вечной мерзлоте.
Перед этим Моор, Кухарук и Николаев осмотрели столицу ЯНАО. Им провели экскурсию, на которой показали и рассказали про храмовый комплекс Преображения Господня, новый микрорайон Обдорский, музей новейшей истории Ямала, природно-этнографический комплекс в историческом поселке Горнокнязевске и молодежную арт-резиденцию «Полярис».
В то время, когда губернаторы гуляли по Салехарду, их команды чиновников посетили новый центр соцобслуживания «Доверие». Они увидели новейшее оборудование и укомплектованность объекта.
Также в регионе распространяется слух об очередном приезде Артема Жоги. Оленеводы утверждают, что он якобы согласился прокатиться на оленьей упряжке и послушать про настоящую жизнь коренных народов Севера. Однако в полпредстве о таких намерениях пока не заявляли.
Салехард активно расселяет аварийные дома
После того, как председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело из-за аварийного дома, разрушение которого остановили подпорками, прокуратура Салехарда провела проверку содержания и расселения. Обеспечить людей новыми жилыми помещениями планировали в 2027 году, однако представители надзорного органа с помощью иска в суд потребовали пересмотра сроков с целью ускорения процесса.
Ведомство пояснило, что подпорки — неэффективное спасение аварийного дома. Здание в таком состоянии является опасным, а соответственно не может так длительно находиться в эксплуатации. В связи с этим, срок расселения признан незаконным.
Сразу после мэр Салехарда Алексей Титовский сообщил, что уже проводятся встречи с жильцами. После них будет запущена процедура переселения, при этом с каждым из граждан она будет проходить в индивидуальном порядке.
А вот у дома по адресу Мира, 31 немного другая судьба. Там жильцы пожаловались на прогнившее свайное основание. Объект был признан аварийным в 2020 году, а попытки его укрепить образовали щели в полу и дом стал полностью промерзать.
На это обратили внимание члены ямальского подразделения «Народного фронта». Они сказали, что дом не соответствует нормам и создает угрозу жизни и здоровью людей. После делом заинтересовался и Бастрыкин, а в СУ СКР по ЯНАО возбудили уголовное дело по статье «Халатность».
От источников URA.RU стало известно, что ранее срок расселения дома был запланирован до 31 декабря 2026 года, однако после освящения проблемы в СМИ и интереса надзорных органов они поменялись. По словам пресс-службы мэрии Салехарда, жильцы могут получить новые квартиры в микрорайоне Обдорский уже в следующем году.
На Ямале развиваются скандалы из-за взяток завхозам школ
Суд ЯНАО принял решение возобновить дело бизнесмена из Екатеринбурга Константина Шершнева, обвиняемого в даче взяток завхозам школ Ямала. Суд Салехарда прекратил уголовное преследование бизнесмена, но прокуратура с этим не согласилась, и обжаловала дело в апелляционной инстанции.
После стало известно, что еще одна коммерческая организация уличена в такой же коррупционной схеме. Прокуратурой было возбуждено административное производство по статье о незаконном вознаграждении от юридического лица, однако компания отделалась штрафом в размере одного миллиона рублей. Вознаграждение завхозу в размере 448 тысяч рублей тоже было конфисковано.
Кадровые перестановки
В ЯНАО сотрудников в окружном департаменте финансов станет больше на семь человек. Увеличение штата связано с переходом всех органов местного самоуправления и муниципальных учреждений региона на использование единой информационной системы ГИС «Смета ЯНАО» для ведения бухгалтерского учета. Необходимость в увеличении штатной численности вызвана потребностью в техническом сопровождении и обеспечении информационной безопасности этой системы.
Однако есть и сокращения штата: из администрации Салехарда ушел заместитель мэра по юридическим вопросам, ГО, ЧС и взаимодействию с силовиками Алексей Пекарь. По информации источников URA.RU, он уже покинул свой пост, написав заявление по собственному желанию. Что конкретно стало причиной ухода политика — неизвестно.
ЯНАО показал хорошую статистику по сокращению преступности, но печальную по смертности
В ЯНАО за девять месяцев 2024 года число новорожденных сократилось на 3,2%, в сравнении с аналогичным периодом 2023 года. В то же время, смертность возросла на 7,4% до 2262.
Также печальна и статистика браков-разводов. Сейчас на 100 заключенных браков приходится 84 развода. То есть в округе официально зарегистрировали отношения 2452 пары, а развелись — 2055.
Помимо этого, на 10,8% сократился и естественный прирост населения. Он составил 2658 человек, что меньше, чем в прошлом году на 320.
Однако есть и положительная динамика. Например, преступность сократилась на 10,9%. Благодаря совместной работе правоохранительных органов и охранных предприятий было выявлено более 1400 административных правонарушений на улицах.
Ямал отличился спортивными достижениями
Ямал занял весь пьедестал в кубке страны по северному многоборью в Сыктывкаре. Спортсмен взявший первое место — Сергей Лаптандер — еще и установил рекорд России по метанию тынзяна на хорей. Его результат — 345 попаданий. Второе место занял Матвей Лаптандер с 78 попаданиями, а третье — Юрий Лаптандер с результатом в 77 попаданий.
Также отличилась и волейбольная команда ЯНАО «Факел». Они обыграли действующего чемпиона России «Зенит Казань» со счетом 3:1. Так ямальцы прервали серию из 28 побед команды.
Однако и политики ЯНАО в этом спорте не отстают. Чиновники правительств ЯНАО, ХМАО, Тюменской области и Якутии сразились за волейбольный кубок в Салехарде. Команды регионов представляли в том числе заместители губернаторов и главы департаментов. Победу в турнире одержала команда властей Ямала, которую представлял губернатор Дмитрий Артюхов и большинство его заместителей-мужчин.
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