Бюджет ЯНАО и новые законы: основные решения ямальских парламентариев

На 45 заседании законодательного собрания ЯНАО депутаты рассмотрели и одобрили 16 законопроектов. Ключевым законопроектом стал план бюджета на 2025-2027 годы. Какие законопроекты еще стояли на повестке у депутатов — в материале URA.RU.
Окружной бюджет на последующие три года утвердили
Приоритеты региона в плане бюджета остаются неизменными: акцент на высоких темпах возведения строительных объектов, обеспечение социальной поддержки жителям Ямала, нуждающимся в помощи государства, а также улучшение качества медицинских и образовательных услуг. Бюджет округа на 2025 год предусматривает доходы в размере 342,8 миллиарда рублей и расходы на уровне 384,9 миллиарда рублей. Несмотря на дефицит в 42 миллиарда рублей, говорят депутаты, бюджет остается сбалансированным и стабильным, отметили на заседании.
На развитие здравоохранения в 2025 году планируется направить 74 миллиарда рублей. Чуть меньше потратят на образование — 60 миллиардов. Запланированы расходы и на инфраструктуру: на дорожное строительство предусмотрено 35 миллиардов рублей, на спортивные объекты — 11 миллиардов, на культурные проекты — 15 миллиардов и на молодежную политику — три миллиарда рублей. Кроме того, продолжится реализация проекта по восстановлению инфраструктуры в Волновахском районе, а также поддержка участников СВО и их семей. Власти также обещают сохранить доступные тарифы на пассажирские перевозки водным и воздушным транспортом.
Бюджет обязательного медстрахования округа тоже стал дефицитным
Бюджет территориального фонда ОМС одобрили с дефицитом. Разность доходов и расходов составила 13,6 миллионов рублей. Общий объем доходов в 2025 году бюджета составит 36,887 миллиардов, а расходы — 36,891.
Теперь энергетические напитки будут продавать не везде
На Ямале вводится запрет на продажу энергетических и других тонизирующих безалкогольных напитков в объектах социальной сферы, включая учреждения образования, здравоохранения, культуры, спорта и физической культуры. В список объектов, где будет действовать данный запрет, входят школы, больницы, музеи, библиотеки, стадионы и фитнес-центры. Закон вступает в силу с марта 2025-ого года.
Многодетные семьи Ямала получат земельные участки бесплатно, но исключительно для ИЖС
В связи с неэффективным использованием ранее выделенных земель, региональные власти приняли решение исключить возможность выделения участков для садоводства и ведения личного подсобного хозяйства из законодательства. Взамен этого, предусмотрена возможность получения социальных выплат, целевое использование которых направлено на улучшение жилищных условий: средний размер для семьи из пяти человек — 4,843 миллионов рублей, с учетом повышающего коэффициента при использовании маткапитала — 5,328 миллионов рублей.
Закон вступит в силу с 1 января 2025 года. За северянами, которые подали заявление до этой даты, сохраняется право на его получение.
Помимо этого были приняты следующие законопроекты:
- продлили закон о маткапитале на четыре года. Теперь он будет действительным не до 2026, а до 2030. Также ямальцы смогут направить средства капитала на строительство таунхаусов;
- пересмотрели аппарат гражданской обороны. В него внесли некоторые изменения в порядке должностей.
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