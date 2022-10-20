В Курганской области запускают производство стелек для мобилизованных на замену прокладкам

В Катайске создали впитывающие влагу стельки, которые заменят мобилизованным женские прокладки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

В городе Катайске Курганской области запустили производство одноразовых впитывающих влагу стелек, они станут заменой женским прокладкам. Информацию о запуске новой линии URA.RU рассказали в пресс-службе компании «Медмил».

«Пока компания выпустила только опытные партии одноразовых влаговпитывающих стелек. Эти партии мы отправили нашим бойцам в военную часть в Елани, чтобы они могли их опробовать. Сейчас находимся в процессе налаживания производства, в ближайшее время постараемся выйти на стабильный выпуск стелек», — говорят на предприятии «Медмил». Компания, основанная в 2014 году в Катайске, занимается производством гигиенической и медицинской одноразовой продукции, производственная площадка находится в Катайском округе.

По данным районной газеты «Знамя Катайск», глава округа Глеб Морозов совместно с представителем «Медмил» Алексеем Санниковым посетил катайских мобилизованных в Елани и вручил им опытные образцы стелек. «Они не только собирают влагу. Но и неплохо греют», — указано в посте газеты в соцсети «ВКонтакте».

Ранее URA.RU писало, что мобилизованный из ХМАО советовал будущим призывникам брать с собой женские прокладки. Бойцы используют их в качестве стелек, потому что они хорошо впитывают влагу, а затем утилизируются.

Президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября. Глава страны отметил, что к мобилизации будут призваны бывшие военные, прежде всего имеющие специальности или боевой опыт.