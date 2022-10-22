Зеленский призвал НАТО нанести ядерный удар по Кремлю

22 октября 2022 в 23:24 Размер текста - 17 +

Зеленский призвал НАТО нанести ядерный удар по центру принятия решений в РФ Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинский лидер Владимир Зеленский призвал НАТО нанести ядерный удар по российским центрам принятия решений в том случае, если ВС РФ атакуют офис президента Украины. Об этом он заявил канадским телеканалам CTV и CBC. «В случае, если Россия нанесет ядерный удар по Офису президента Украины, мир должен ответить ударом по центру принятия решений в РФ», — сказал Зеленский. По его словам, альянс должен нанести ответный удар в случае использования Россией ядерного оружия. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. В сентябре президент РФ Владимир Путин заявил, что РФ готова использовать все имеющиеся средства для защиты. По его словам, западные страны используют ядерный шантаж. В частности, президент США Джо Байден усомнился, что Путин применит ядерное оружие на Украине, сообщал Life . По словам зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, РФ может использовать его в случае ситуации, которая регламентирована нормативными актами, передавал ранее телеканал 360.

Украинский лидер Владимир Зеленский призвал НАТО нанести ядерный удар по российским центрам принятия решений в том случае, если ВС РФ атакуют офис президента Украины. Об этом он заявил канадским телеканалам CTV и CBC. «В случае, если Россия нанесет ядерный удар по Офису президента Украины, мир должен ответить ударом по центру принятия решений в РФ», — сказал Зеленский. По его словам, альянс должен нанести ответный удар в случае использования Россией ядерного оружия. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. В сентябре президент РФ Владимир Путин заявил, что РФ готова использовать все имеющиеся средства для защиты. По его словам, западные страны используют ядерный шантаж. В частности, президент США Джо Байден усомнился, что Путин применит ядерное оружие на Украине, сообщал Life. По словам зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, РФ может использовать его в случае ситуации, которая регламентирована нормативными актами, передавал ранее телеканал 360.