Reuters: Украина хочет отказаться от доллара в пользу евро

Украина рассматривает возможность сделать евро базовой валютой для украинской гривны вместо доллара США на фоне геополитических изменений. Об этом сообщает Reuters.
«Потенциальное вступление в Европейский союз, усиление роли ЕС в обеспечении нашей обороноспособности, большая волатильность на мировых рынках и вероятность фрагментации мировой торговли вынуждают Нацбанк пересмотреть вопрос о том, следует ли сделать евро базовой валютой для украинской гривни вместо доллара», — передает агентство Reuters. Отмечается, что данные обсуждения начались на фоне напряженности в отношениях с Вашингтоном.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил с публичной критикой в адрес председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, выразив несогласие с ее инициативой по ускорению интеграции Украины в Европейский союз, а также с намерениями предоставить Киеву дополнительную военную поддержку. Украина же предлагала введение специальной пошлины на импорт российских товаров и использование замороженных российских активов для финансирования восстановления страны.
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