07 мая 2025

Reuters: Украина хочет отказаться от доллара в пользу евро

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Украина рассматривает возможность сделать евро базовой валютой
Украина рассматривает возможность сделать евро базовой валютой Фото:

Украина рассматривает возможность сделать евро базовой валютой для украинской гривны вместо доллара США на фоне геополитических изменений. Об этом сообщает Reuters.

«Потенциальное вступление в Европейский союз, усиление роли ЕС в обеспечении нашей обороноспособности, большая волатильность на мировых рынках и вероятность фрагментации мировой торговли вынуждают Нацбанк пересмотреть вопрос о том, следует ли сделать евро базовой валютой для украинской гривни вместо доллара», — передает агентство Reuters. Отмечается, что данные обсуждения начались на фоне напряженности в отношениях с Вашингтоном.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил с публичной критикой в адрес председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, выразив несогласие с ее инициативой по ускорению интеграции Украины в Европейский союз, а также с намерениями предоставить Киеву дополнительную военную поддержку. Украина же предлагала введение специальной пошлины на импорт российских товаров и использование замороженных российских активов для финансирования восстановления страны.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Украина рассматривает возможность сделать евро базовой валютой для украинской гривны вместо доллара США на фоне геополитических изменений. Об этом сообщает Reuters. «Потенциальное вступление в Европейский союз, усиление роли ЕС в обеспечении нашей обороноспособности, большая волатильность на мировых рынках и вероятность фрагментации мировой торговли вынуждают Нацбанк пересмотреть вопрос о том, следует ли сделать евро базовой валютой для украинской гривни вместо доллара», — передает агентство Reuters. Отмечается, что данные обсуждения начались на фоне напряженности в отношениях с Вашингтоном. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил с публичной критикой в адрес председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, выразив несогласие с ее инициативой по ускорению интеграции Украины в Европейский союз, а также с намерениями предоставить Киеву дополнительную военную поддержку. Украина же предлагала введение специальной пошлины на импорт российских товаров и использование замороженных российских активов для финансирования восстановления страны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...