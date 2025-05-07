07 мая 2025

Путин готовит почву для конкуренции с Китаем за ресурсы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Президент Владимир Путин готовится к конкуренции за ресурсы с Китаем
Президент Владимир Путин готовится к конкуренции за ресурсы с Китаем Фото:

Президент РФ Владимир Путин готовится конкуренции с Китаем за природные ресурсы Монголии. Переговоры российского лидера с президентом Ухнаагийн Харэлсухом состоялась в Кремле 7 мая в преддверии Дня Победы в Великой Отечественной войне. Как объяснил URA.RU профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Станислав Ткаченко, объемы ресурсов в Монголии серьезные, бороться есть за что, но это не приведет к конфликту между РФ и КНР.

«У наших стран есть героические страницы общей истории. В 2024 году исполнилось 85 лет нашей общей победе над японскими милитаристами на реке Халхин-Гол. В России ценят наше взаимодействие с Монголией в годы Великой Отечественной войны и в ходе разгрома Квантунской армии в 1945 году», — приветствовал гостя Путин.

В сентябре 2024 года Владимир Путин приезжал в Улан-Батор на празднование юбилея разгрома японцев на Халхин-Голе
В сентябре 2024 года Владимир Путин приезжал в Улан-Батор на празднование юбилея разгрома японцев на Халхин-Голе
Фото:

На деньги «простых аратов» была сформирована танковая колонна и эскадрилья «Монгольский арат», которые воевали на стороне СССР. А в августе 1945 года Монгольская Народная Армия вместе с советскими бойцами сражалась против Японии, напомнил Путин.

Ухнаагийн Харэлсух заявил, что «историческую победу в Великой Отечественной войне нельзя исказить». «Наши деды, прадеды вместе были в тягостное время этой войны и других военных действиях. С самых первых дней монгольский народ всегда был с народом России», — отметил лидер Монголии.

В годы войны монголы отправили в СССР более 530 тысячи лошадей, продукты и одежду. А в честь 70-летия Победы страна подарила России памятник «По дорогам войны»: монгольские лошади тянут пушку по фронтовому бездорожью. Скульптура установлена на Поклонной горе в Москве. Ее автор – скульптор Аюурзана Очирболд.

Отношения России и Монголии постепенно восстанавливаются. По словам Владимира Путина, «развивается политический диалог». Растет товарооборот. «Мы неизменно откликаемся на просьбы наших монгольских друзей по различным направлениям очень чувствительным и важным для Монголии», — добавил президент.

Монгольские солдаты в этом году принимают участие в военном параде на Красной площади
Монгольские солдаты в этом году принимают участие в военном параде на Красной площади
Фото:

Профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Станислав Ткаченко объяснил URA.RU, что Улан-Батор заинтересован в расширении связей с Россией, так как опасается усиления позиций Китая. «Монголия балансирует между двумя крупнейшими соседями (РФ и КНР) и хочет, чтобы Россия расширила свое присутствие в экономике страны. Речь идет об инвестициях в сырьевую отрасль, в транспортную сферу, в промышленность. В Монголии, например, есть крупное меднорудное месторождение, угольные месторождения», — отметил Ткаченко.

И это – далеко не полный перечень ресурсов. На территории Монголии выявлено более 80 видов полезных ископаемых. При этом запасы меди, молибдена, угля, золота, урана и редкоземельных металлов одни из крупнейших в мире. Месторождения нужно не только осваивать, но и транспортировать сырье, в том числе поэтому, отметил Станислав Ткаченко, идет развитие железных дорог в стране.

«В Монголии сохранилась советская колея железных дорог. Но Китаю нужна колея под свои стандарты. Они заставляют монголов разрешить строительство новой железной дороги (под свою колею) от границы с Китаем до ближайших месторождений, но монголы не соглашаются.

 России это выгодно: мы расширяем железнодорожную сеть в Монголии под свои стандарты и создаем благоприятные условия для вывоза медного концентрата, других руд, которые добываются там», — пояснил эксперт.

По мнению Станислава Ткаченко, в технологическом плане России конкурировать с Китаем сложно. Кроме того, КНР вкладывает больше инвестиций в экономику Монголии. Но Улан-Батор заинтересован в развитии отношений именно с Москвой, и Россия от этого сотрудничества тоже только выиграет. «Россия и Китай конкурируют в Монголии. Но это именно конкуренция, без намека на конфликт», — заключил Ткаченко.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент РФ Владимир Путин готовится конкуренции с Китаем за природные ресурсы Монголии. Переговоры российского лидера с президентом Ухнаагийн Харэлсухом состоялась в Кремле 7 мая в преддверии Дня Победы в Великой Отечественной войне. Как объяснил URA.RU профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Станислав Ткаченко, объемы ресурсов в Монголии серьезные, бороться есть за что, но это не приведет к конфликту между РФ и КНР. «У наших стран есть героические страницы общей истории. В 2024 году исполнилось 85 лет нашей общей победе над японскими милитаристами на реке Халхин-Гол. В России ценят наше взаимодействие с Монголией в годы Великой Отечественной войны и в ходе разгрома Квантунской армии в 1945 году», — приветствовал гостя Путин. На деньги «простых аратов» была сформирована танковая колонна и эскадрилья «Монгольский арат», которые воевали на стороне СССР. А в августе 1945 года Монгольская Народная Армия вместе с советскими бойцами сражалась против Японии, напомнил Путин. Ухнаагийн Харэлсух заявил, что «историческую победу в Великой Отечественной войне нельзя исказить». «Наши деды, прадеды вместе были в тягостное время этой войны и других военных действиях. С самых первых дней монгольский народ всегда был с народом России», — отметил лидер Монголии. В годы войны монголы отправили в СССР более 530 тысячи лошадей, продукты и одежду. А в честь 70-летия Победы страна подарила России памятник «По дорогам войны»: монгольские лошади тянут пушку по фронтовому бездорожью. Скульптура установлена на Поклонной горе в Москве. Ее автор – скульптор Аюурзана Очирболд. Отношения России и Монголии постепенно восстанавливаются. По словам Владимира Путина, «развивается политический диалог». Растет товарооборот. «Мы неизменно откликаемся на просьбы наших монгольских друзей по различным направлениям очень чувствительным и важным для Монголии», — добавил президент. Профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Станислав Ткаченко объяснил URA.RU, что Улан-Батор заинтересован в расширении связей с Россией, так как опасается усиления позиций Китая. «Монголия балансирует между двумя крупнейшими соседями (РФ и КНР) и хочет, чтобы Россия расширила свое присутствие в экономике страны. Речь идет об инвестициях в сырьевую отрасль, в транспортную сферу, в промышленность. В Монголии, например, есть крупное меднорудное месторождение, угольные месторождения», — отметил Ткаченко. И это – далеко не полный перечень ресурсов. На территории Монголии выявлено более 80 видов полезных ископаемых. При этом запасы меди, молибдена, угля, золота, урана и редкоземельных металлов одни из крупнейших в мире. Месторождения нужно не только осваивать, но и транспортировать сырье, в том числе поэтому, отметил Станислав Ткаченко, идет развитие железных дорог в стране. «В Монголии сохранилась советская колея железных дорог. Но Китаю нужна колея под свои стандарты. Они заставляют монголов разрешить строительство новой железной дороги (под свою колею) от границы с Китаем до ближайших месторождений, но монголы не соглашаются. По мнению Станислава Ткаченко, в технологическом плане России конкурировать с Китаем сложно. Кроме того, КНР вкладывает больше инвестиций в экономику Монголии. Но Улан-Батор заинтересован в развитии отношений именно с Москвой, и Россия от этого сотрудничества тоже только выиграет. «Россия и Китай конкурируют в Монголии. Но это именно конкуренция, без намека на конфликт», — заключил Ткаченко.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...