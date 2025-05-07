Путин поставил точку в спорах об отставке Кадырова

Президент России Владимир Путин развеял слухи об отставке главы Чечни Рамзана Кадырова. На встрече в Кремле 7 мая российский лидер заявил, что гордится успехами республики. Как объяснили эксперты URA.RU, вокруг руководителя региона часто возникают различные дискуссии, но глава государства в очередной раз показал, что полностью поддерживает его работу.
«Я попросил вас зайти, имея в виду, что вы принимаете участие в протокольных мероприятиях, во встречах с нашими иностранными гостями. Мы давно с вами договаривались повидаться, чтобы поговорить о текущей ситуации в республике. Как дела, Рамзан Ахматович?» — поинтересовался Путин.
Глава Чечни доложил президенту об экономических успехах региона, снижении безработицы. Большое внимание Кадыров уделил участию бойцов в спецоперации, поддержке их семей.
«Вы, конечно, как руководитель республики, можете быть довольны и гордиться результатами проделанной работы за последние годы. Это совершенно очевидная вещь», — обратился Путин к Кадырову.
Президент добавил, что его радуют достижения региона — и в развитии экономики, и в строительстве. «Я уверен, что чеченский народ может этим гордиться. Так же, как мы все гордимся. Это здорово», — подчеркнул глава государства.
Встреча в Кремле прошла на фоне слухов об отставке Кадырова. Комментируя их, глава республики заявил в интервью изданию «Чечня сегодня», что сам просит, чтобы его освободили от должности. После этого обсуждения лишь усилились. Позже Кадыров пояснил, что многие неправильно поняли смысл его слов.
“Я не решаю, буду ли я оставаться в должности Главы ЧР или нет <...> Я — пехотинец! Я — командный человек. Есть приказ — я выполняю”, — написал Кадыров в своем telegram-канале. Он добавил, что может лишь обратиться с такой просьбой к президенту.
Путин провел встречу с Кадыровым, чтобы развеять слухи о его отставке и поддержать главу Чечни, считает директор Центра политического анализа Павел Данилин. «Эта встреча нужна была для того, чтобы убрать непонятные слухи, связанные с немного неуклюжим заявлением Рамзана Ахматовича. Во-вторых, беседа Путина и Кадырова связана с годовщиной смерти Ахмата Кадырова. Это значимо для главы Чечни и президента России, потому что трагедия 9 мая 2004 года существенным образом изменила расклады на Кавказе», — заявил политолог.
Вокруг Кадырова часто возникают различные слухи, продолжил руководитель «Центра электоральных практик» Сергей Поляков. Сперва появляется информация о якобы его проблемах со здоровьем и отставкой, затем ему прочат повышение и работу на федеральном уровне, но в итоге все это остается на уровне разговоров, резюмировал собеседник URA.RU.
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