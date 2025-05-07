Путин сделал шаг, который вызовет гнев у Трампа

Выход России и Венесуэлы на уровень стратегического партнерства вызовет раздражение и гнев американского лидера Дональда Трампа. Опрошенные URA.RU эксперты говорят, что США, которые с приходом Трампа ужесточили свою риторику в адрес соседей, вообще считают непозволительным, чтобы на их «задний двор» заходили «чужие». И вдруг — президенты Владимир Путин и Николас Мадуро в Кремле подписывают договор о сотрудничестве. Венесуэла обрела защиту от агрессии США, Россия — укрепилась, Штаты — готовят ответ.
В этом году Путин и Мадуро встретились во второй раз. Правда, в марте переговоры проходили в видеоформате. Сегодня же лидеры получили возможность пообщаться очно в Кремле.
Символично, что эта встреча приурочена к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. И в Венесуэле, казалось бы, такой далекой от Европы, где шла война с гитлеровской Германией, этот день встречают с такой же гордостью и теплотой, как и в России. 30 апреля над Каракасом была поднята копия штурмового флага 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии, который советские воины водрузили на крыше Рейхстага.
Это, по словам гендиректора Латиноамериканского центра им. Уго Чавеса Егора Лидовского, самое большое Знамя Победы, поднятое за пределами России. Кроме того, в самом центре венесуэльской столицы в преддверии юбилея Победы установлена скульптура, изображающая водружение Знамени Победы в Берлине. «Это говорит о том, что Венесуэла пропагандирует ту же точку зрения на Победу, что и Россия. Это важно в свете политики Запада, который наносит удар по памяти о великой Победе, принижает роль Советского Союза в Победе над фашизмом.
Венесуэльцы в этом не ищут каких-то политических выгод. Это люди, которые искренне поддерживают Россию и благодарны ей за эту Победу над фашизмом», — объяснил Лидовской.
В преддверии Дня Победы лидер Венесуэлы Николас Мадуро стал первым официальным гостем Владимира Путина в Кремле. «Мы называем эту войну Великой Отечественной. Для России, для российского народа это особый день — Победа над нацизмом», — приветствовал Путин своего коллегу.
В этом году Россия и Венесуэла отмечают и другое «знаковое событие» — 80-летие установления дипломатических отношений. «Наш торговый оборот в 200 миллионов еще далек от того, чтобы мы были этим довольны, но тенденция хорошая: за 2024 год рост товарооборота составил 64 процента. Мы работаем по всем направлениям и удовлетворены тем, как развиваются наши контакты», — подчеркнул Путин.
Он вспомнил лидера Боливарианской революции Уго Чавеса. «Это был яркий лидер не только для вашей страны, но и для всей Латинской Америки.
Он был нашим другом. Вы сейчас продолжаете его дело», — отметил президент РФ.
У Мадуро другие воспоминания: о том, как он бывал в Кремле, когда сопровождал команданте Уго Чавеса. «Наши надежные отношения дружбы прошли испытания временем, — сказал он. — Я бы хотел передать вам от лица народа Венесуэлы наше особое чувство восхищения в связи с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Советский народ приложил огромные усилия для того, чтобы положить конец ужасной войне.
Если бы это не было сделано, человечество вошло бы в фазу преступлений и очень серьезного кризиса. Благодаря Великой Победе Красной армии 80 лет назад, благодаря усилиям и героизму советского народа удалось спасти Европу и все человечество».
Президенты провели двусторонние переговоры, итогом которых стало подписание договора о стратегическом партнерстве и сотрудничестве. Документ состоит из 25 статей. Россия и Венесуэла договорились, что будут расширять партнерство — от политики и экономики до энергетики и гуманитарных вопросов. Упоминается и военно-техническое сотрудничество «в интересах укрепления обороноспособности и обеспечения безопасности двух стран в рамках исполнения действующих соглашений, контрактов и содействуют заключению новых договоренностей». «Благодаря договору мы сможем увидеть, как процветают отношения между великой Россией, которая является ключевой державой человечества, и Венесуэлой, которая следует идеалам Боливара и Уго Чавеса», — отметил Мадуро.
О подписании договора Путин и Мадуро договорились во время общения в марте. Однако, как объяснил URA.RU профессор кафедры теории и истории международных отношений факультета международных отношений СПбГУ Виктор Хейфец, речь об этом поднималась не раз еще со времен Уго Чавеса, который возглавлял Венесуэлу в 1999-2013 годах. «Договор закрепит статус двух стран как союзников. Стратегическое партнерство — это более высокий уровень, чем просто тесное взаимодействие. В геополитическом плане этот договор демонстрирует, что попытки США „оторвать“ Россию от Венесуэлы провалились», — объяснил Хейфец.
По словам эксперта, с 2022 года США (администрация Джо Байдена) неоднократно пытались вести с Венесуэлой неформальные переговоры. Их целью было не только влияние на внутриполитические процессы в стране, но и переориентирование Каракаса с Москвы на Вашингтон. «Как прагматичный политик Мадуро пришел к выводу, что это рискованно, и отказываться от помощи России, а также Китая, которые ему помогали в ходе политического кризиса, — это значит оказаться один на один с США, — отметил Хейфец. –
Более того, в 2024 году Запад не признал итоги президентских выборов в Венесуэле, на которых Мадуро победил в первом туре. Подписав договор, Путин продемонстрировал, что считает Мадуро не только легитимным президентом, но и ближайшим союзником России в Латинской Америке».
В свою очередь, Венесуэла, напоминает политолог Егор Лидовской, в 2022 году одной из первых поддержала СВО, которую Россия начала на Украине. Договор о стратегическом сотрудничестве выводит отношения между странами на еще более высокий уровень и «говорит, что мы теперь не просто друзья, мы — братья». «Это не просто углубление экономических отношений, гуманитарного или военно-технического сотрудничества, а показатель того, что Россия и Венесуэла имеют общую ценностную базу, их народы хорошо понимают друг друга. Венесуэльцы очень близки к нам по менталитету, по пониманию того, что такое справедливость, честь, совесть — это те вещи, которые не вписываются в рамки только экономических отношений и которые становятся выше материальных ценностей», — объяснил Лидовской.
Подписанный Путиным и Мадуро договор о стратегическом партнерстве, как считает старший научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ Андрей Пятаков, нужен Венесуэле для того, чтобы «иметь политический и экономический карт-бланш». «Еще при Уго Чавесе Россия помогла Венесуэле создать военный потенциал: Москва поставила вооружений примерно на два миллиарда долларов. Венесуэла стала крупнейшим клиентом России по ВТС в Латинской Америке, — пояснил Пятаков. — В адрес Венесуэлы постоянно звучат нападки со стороны США, а в 2019 году ситуация была близка к военной интервенции.
Но усугубилось все после прихода Дональда Трампа – риторика США резко стала агрессивной: если при Байдене использовались механизмы мягкой силы, то Трамп стал действовать более жестко. Поэтому Каракас заинтересован в превентивном усилении своего экономического и военного потенциала благодаря Москве».
Укрепление партнерства России и Венесуэлы, по мнению экспертов, вызовет негодование Трампа. Политолог Егор Лидовской считает, что это приведет американского лидера «в состояние крайнего бешенства». «Трамп в отношении стран Латинской Америки придерживается курса открытой конфронтации. Для него эти страны должны оставаться „задним двором“ Америки, поэтому с ними никто не будет разбираться, выстраивать тонкие подходы. Трамп — сторонник абсолютного давления. Он считает, что Латинская Америка принадлежит США, и будет делать все, чтобы подчинить ее грубой силой. Поэтому то, что Венесуэла с Россией выходят на уровень стратегического партнерства, — это для него очень большой раздражитель», — убежден Лидовской.
Нанесет ли это вред только-только наметившемуся диалогу между Россией и США, в том числе по украинскому направлению, пока неясно. Но, как полагает эксперт Андрей Пятаков, опасений быть не должно — это разные треки. «Трамп пытается создать себе имидж миротворца на украинском треке. Расширение российско-венесуэльского партнерства для него скорее второстепенная линия во внешней политике, хотя и острая, — полагает эксперт. — Ну а Россия в своих действиях скорее учитывает восстановление позиций в Латинской Америке, нежели возможный ущерб отношениям с США».
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