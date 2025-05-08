Юрист Черных-Аипов: новости о запрете теплиц безосновательны

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Информация о запрете строительства теплиц не соответствует действительности
Информация о запрете строительства теплиц не соответствует действительности Фото:

Информация о запрете строительства теплиц на землях сельхозназначения не соответствует действительности. Законодательных оснований для таких ограничений нет, а распространяемые в интернете сообщения преувеличены. Об этом сообщил заместитель председателя коллегии адвокатов «Сулим и партнеры» Даниил Черных-Аипов.

«Прямых отсылок в поправках к регулирующему законодательству с 1 мая не усматривается, при этом информация, растиражированная в интернете, имеет больше эмоциональную, а не реальную законодательную окраску. Очевидно, что речь идет о неких „мифических ограничениях“, и их масштаб искусственно преувеличен. Земли сельхозназначения по своему правовому статусу как раз предназначены для выращивания сельскохозяйственных культур, в том числе в теплицах. Никаких ограничений на этот счет нет и не предусматривалось», — рассказал агентству «Прайм» Черных-Аипов.  

Он отметил, что штрафы за теплицы возможны только в отдельных случаях — если нарушены градостроительные нормы или капитальные постройки возводятся там, где это запрещено. По словам юриста, это не новые правила. 

Ранее сообщалось, что с 2025 года владельцы дачных участков должны соблюдать обновленные требования к капитальным постройкам, в том числе к теплицам, если они имеют фундамент и стационарные коммуникации — такие объекты подлежат обязательной регистрации. За невыполнение этих правил постройку могут демонтировать по решению суда. Также владельцам садовых участков напомнили о штрафах за запрещенные растения и грибы.

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Информация о запрете строительства теплиц на землях сельхозназначения не соответствует действительности. Законодательных оснований для таких ограничений нет, а распространяемые в интернете сообщения преувеличены. Об этом сообщил заместитель председателя коллегии адвокатов «Сулим и партнеры» Даниил Черных-Аипов. «Прямых отсылок в поправках к регулирующему законодательству с 1 мая не усматривается, при этом информация, растиражированная в интернете, имеет больше эмоциональную, а не реальную законодательную окраску. Очевидно, что речь идет о неких „мифических ограничениях“, и их масштаб искусственно преувеличен. Земли сельхозназначения по своему правовому статусу как раз предназначены для выращивания сельскохозяйственных культур, в том числе в теплицах. Никаких ограничений на этот счет нет и не предусматривалось», — рассказал агентству «Прайм» Черных-Аипов.   Он отметил, что штрафы за теплицы возможны только в отдельных случаях — если нарушены градостроительные нормы или капитальные постройки возводятся там, где это запрещено. По словам юриста, это не новые правила.  Ранее сообщалось, что с 2025 года владельцы дачных участков должны соблюдать обновленные требования к капитальным постройкам, в том числе к теплицам, если они имеют фундамент и стационарные коммуникации — такие объекты подлежат обязательной регистрации. За невыполнение этих правил постройку могут демонтировать по решению суда. Также владельцам садовых участков напомнили о штрафах за запрещенные растения и грибы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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