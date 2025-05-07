Россиянам, попавшим в больницу из-за отравления в Таиланде, грозит штраф

Семь российских туристов отравились дикорастущей хурмой в Таиланде. Двое из них находятся в тяжелом состоянии в реанимации, а всем участникам инцидента грозит штраф. Об этом сообщают СМИ.
«Туристы съели плод, который оказался токсичным. В соответствии с местными законами, срывать плоды с деревьев без разрешения хозяев запрещено и может повлечь штраф до 6 тысяч бат (около 16 тысяч рублей) или лишение свободы на срок до трех лет», — передает Mash в своем telegram-канале. Отмечается, что двое туристов в тяжелом состоянии находятся в реанимации тайской больницы.
Ранее URA.RU сообщало, что семеро российских туристов были госпитализированы в Таиланде после отравления дикой хурмой в национальном парке Кхаунанайлуанг. У пострадавших наблюдались симптомы отравления — тошнота, рвота, головокружение и стеснение в груди. Врачи привлекли токсикологов из Университета Махидон, власти начали расследование.
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