Правительство отреагировало на рост цен на картошку

В России устранят одну из причин роста цен на картофель. Премьер-министр Михаил Мишустин обсудил с главой «Росагролизинга» Павлом Косовым поставки техники сельхозпроизводителям по льготному кредитному проценту. Как объяснил URA.RU руководитель Центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Анатолий Тихонов, власти хотят повлиять на стоимость овощей, которая зависит в том числе от доступности спецоборудования.
«Важно, чтобы инструменты, оборудование, технологии и машины были доступны работникам агропромышленного комплекса. И конечно, еще важна структура финансирования, возможности лизинга, которые «Росагролизинг» предоставляет сельскохозяйственным компаниям», — сказал Мишустин на встрече с Косовым.
Сейчас посевная кампания в регионах продолжается, напомнил премьер. «Что было сделано для того, чтобы обеспечить наших аграриев всем необходимым?» — спросил он у главы «Росагролизинга».
В прошлом году компания держала льготную ставку на кредиты на низком уровне, ответил Косов. Общий объем поставок техники сельхозпроизводителям составил 18,8 тысячи единиц, из них 14 тысяч отдали в льготный лизинг до семи лет по ставке 6% годовых, сообщил он. «Это, безусловно, создало хороший фундамент для весенних полевых работ. Сейчас в полях готовы выйти или работают более 20 тысяч единиц техники», — уточнил глава «Росагролизинга».
«В разгар посевной важен каждый час для сельхозпроизводителей, для тех, кто трудится в поле. Предоставление качественной техники, финансовой поддержки для всех тех, кто обеспечивает нам продовольственную безопасность, имеет огромное значение», — подчеркнул Мишустин, заслушав доклад.
Льготные кредиты на комбайны и другое оборудование позволят сдержать цены на овощи, особенно на картофель, который подорожал в последнее время, отметил агроэксперт Анатолий Тихонов. Закупочные цены на него достигли 46-51 рубля за килограмм. Розничные цены также поставили рекорд: по данным Росстата, в годовом выражении стоимость картофеля для покупателей выросла в 2,8 раза и достигла 85,4 рубля за килограмм. Цена на этот продукт зависит от многих факторов — качества семян, удобрений, средств защиты от паразитов, стоимости техники и горюче-смазочных материалов и, конечно же, погоды, напомнил специалист.
Не менее важен способ хранения, уточнил он. В прошлом году в стране собрали 7,3 млн тонн картофеля без учета хозяйств населения, но проблема в том, что около 30% урожая потом становится отходом, потому что картофель требует особых условий хранения, а специальных помещений не хватает, рассказал Тихонов.
«То есть, мало посеять и вовремя собрать урожай, нужно его еще держать при правильной температуре длительное время, чтобы снабжать потребителя съедобным продуктом даже в несезон и сократить импорт более дорогого иностранного картофеля. Речь даже не просто о помещениях, а о специальных камерах со сложным оборудованием, создающим микроклимат для этого вида овощей. Окупаемость таких хранилищ достигает четырех-пяти лет. Государство через «Росагролизинг» помогает аграриям приобрести такую технику. Сохранив собранный урожай, мы можем рассчитывать и на более стабильные цены на картофель», — резюмировал эксперт.
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