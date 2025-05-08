Shot сообщает о взрыве в Липецкой области

В Липецкой области прогремел взрыв, предположительно связанный с работой системы противовоздушной обороны. Об этом сообщил telegram-канал Shot со ссылкой на очевидцев. По предварительным данным, причиной инцидента стала попытка сбить украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА).
«Взрыв прогремел в Липецкой области. Предварительно, сработала система ПВО», — сообщил telegram-канал. Хлопок слышали примерно в 3:50 утра по местному времени. Уточняется, что перед этим в небе был слышен звук мотора.
Позже в Липецке сработала сирена воздушной опасности. Предварительно, сбит БПЛА ВСУ. В настоящий момент официальной информации о пострадавших и разрушениях нет.
Ранее опасность БПЛА объявили в Рязани. Гражданам порекомендовали соблюдать меры предосторожности и не выходить на улицу до получения сигнала об отмене тревоги.
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