Shot сообщает о взрыве в Липецкой области

Shot: в Липецкой области прогремел взрыв
© Служба новостей «URA.RU»
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В Липецкой области прогремел взрыв, предварительно, сработала система ПВО
В Липецкой области прогремел взрыв, предварительно, сработала система ПВО Фото:

В Липецкой области прогремел взрыв, предположительно связанный с работой системы противовоздушной обороны. Об этом сообщил telegram-канал Shot со ссылкой на очевидцев. По предварительным данным, причиной инцидента стала попытка сбить украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА).

«Взрыв прогремел в Липецкой области. Предварительно, сработала система ПВО», — сообщил telegram-канал. Хлопок слышали примерно в 3:50 утра по местному времени. Уточняется, что перед этим в небе был слышен звук мотора. 

Позже в Липецке сработала сирена воздушной опасности. Предварительно, сбит БПЛА ВСУ. В настоящий момент официальной информации о пострадавших и разрушениях нет.

Ранее опасность БПЛА объявили в Рязани. Гражданам порекомендовали соблюдать меры предосторожности и не выходить на улицу до получения сигнала об отмене тревоги.

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В Липецкой области прогремел взрыв, предположительно связанный с работой системы противовоздушной обороны. Об этом сообщил telegram-канал Shot со ссылкой на очевидцев. По предварительным данным, причиной инцидента стала попытка сбить украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА). «Взрыв прогремел в Липецкой области. Предварительно, сработала система ПВО», — сообщил telegram-канал. Хлопок слышали примерно в 3:50 утра по местному времени. Уточняется, что перед этим в небе был слышен звук мотора.  Позже в Липецке сработала сирена воздушной опасности. Предварительно, сбит БПЛА ВСУ. В настоящий момент официальной информации о пострадавших и разрушениях нет. Ранее опасность БПЛА объявили в Рязани. Гражданам порекомендовали соблюдать меры предосторожности и не выходить на улицу до получения сигнала об отмене тревоги.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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