07 мая 2025

Новый канцлер ФРГ Мерц объявил о желании дать Киеву гарантии безопасности

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Мерц предлагает усилить снабжение Украины оружием при поддержке США
Мерц предлагает усилить снабжение Украины оружием при поддержке США Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Гарантией безопасности Украины после потенциального прекращения боевых действий может стать масштабная военная помощь Киеву от западных союзников. Об этом заявил новый федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц. 

«Европа, при поддержке США, способна продолжить усиленное снабжение украинской армии оружием и техникой. Существует множество механизмов, которые позволят контролировать соблюдение будущего перемирия», — пояснил Мерц, чьи слова передает Welt. Также отвечая на вопрос о возможной отправке немецких войск в страну, политик исключил такой сценарий.

Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу ранее заявил о реализации в государствах НАТО и ЕС программ, направленных на подготовку к гипотетическому прямому военному столкновению с РФ. По его словам, западные страны, используя инструменты масштабной информационной кампании, активно развивают инфраструктуру и механизмы, призванные перевести гибридное противостояние с Россией в фазу открытого вооружённого конфликта. Шойгу подчеркнул, что такие шаги свидетельствуют о целенаправленной работе коллективного Запада по эскалации напряжённости. 

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Гарантией безопасности Украины после потенциального прекращения боевых действий может стать масштабная военная помощь Киеву от западных союзников. Об этом заявил новый федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц.  «Европа, при поддержке США, способна продолжить усиленное снабжение украинской армии оружием и техникой. Существует множество механизмов, которые позволят контролировать соблюдение будущего перемирия», — пояснил Мерц, чьи слова передает Welt. Также отвечая на вопрос о возможной отправке немецких войск в страну, политик исключил такой сценарий. Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу ранее заявил о реализации в государствах НАТО и ЕС программ, направленных на подготовку к гипотетическому прямому военному столкновению с РФ. По его словам, западные страны, используя инструменты масштабной информационной кампании, активно развивают инфраструктуру и механизмы, призванные перевести гибридное противостояние с Россией в фазу открытого вооружённого конфликта. Шойгу подчеркнул, что такие шаги свидетельствуют о целенаправленной работе коллективного Запада по эскалации напряжённости. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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