Автобус с туристами из России попал в ДТП на Кубе, есть пострадавший

Автобус с российскими туристами попал в аварию на Кубе в районе города Хагуэй-Гранде, в результате чего один человек был госпитализирован. Об этом сообщило посольство РФ на Кубе.
«Посольство и генеральное консульство в Гаване в курсе ДТП с участием автобуса с российскими туристами», — следует из сообщения посольства. Его приводит РИА Новости.
В посольстве также подчеркнули, что готовы при необходимости оказать содействие по консульской линии. Помимо этого, российские дипломаты находятся в тесном контакте с представителями местных властей, туроператором и страховой компанией.
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