Группа депутатов Европарламента из Германии приедет в Москву на 9 Мая

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Представители Германии посетят Москву с официальным визитом
Представители Германии посетят Москву с официальным визитом Фото:
новость из сюжета
Россия празднует 80 лет со дня Великой Победы

Депутаты Европарламента из Германии приедут Москву на День Победы. Об этом сообщают немецкие СМИ. 

«Депутаты Европарламента от немецкой партии „Альянс Сары Вагенкнехт“ (BSW) Рут Фирмених и Михаэль фон дер Шуленбург посетят Москву 9 и 10 мая в составе международной делегации. Цель поездки — не участие в официальных мероприятиях, а поиск путей к миру на фоне роста напряженности в Европе», — пишет Der Spiegel. 

Ранее посол ФРГ в России Александер Ламбсдорф заявлял, что Германия не будет участвовать в параде Победы на Красной площади в Москве. Представитель ФРГ объяснил позицию конфликтом на Украине. 

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Депутаты Европарламента из Германии приедут Москву на День Победы. Об этом сообщают немецкие СМИ.  «Депутаты Европарламента от немецкой партии „Альянс Сары Вагенкнехт“ (BSW) Рут Фирмених и Михаэль фон дер Шуленбург посетят Москву 9 и 10 мая в составе международной делегации. Цель поездки — не участие в официальных мероприятиях, а поиск путей к миру на фоне роста напряженности в Европе», — пишет Der Spiegel.  Ранее посол ФРГ в России Александер Ламбсдорф заявлял, что Германия не будет участвовать в параде Победы на Красной площади в Москве. Представитель ФРГ объяснил позицию конфликтом на Украине. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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