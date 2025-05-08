Цена золота может достичь новых исторических рекордов до конца лета

До конца летнего сезона можно ожидать новых исторических максимумов стоимости золота, такое мнение выразил эксперт по фондовому рынку из «БКС Мир инвестиций» Андрей Смирнов. Аналитик заявил о том, что цены на драгоценный металл могут вернуться к отметке в 3400 долларов за тройскую унцию уже в этом месяце.
«При текущей скорости изменения внешних факторов снижение могло закончиться еще вчера ... Возврат к 3400 долларам можем увидеть в этом месяце. При прочих равных, исключая шоки, золото все равно имеет драйверы для роста. Очередное обновление исторических максимумов можем увидеть до конца летнего сезона», — отметил Смирнов в интервью РИА Новости.
Эксперт также указал на значительное влияние геополитической изменчивости на динамику цен. Несмотря на локальные политические договоренности и противоречивые заявления политических лидеров, спрос на золото как на стабильный актив остается высоким среди институциональных и частных инвесторов. Напомним, что в конце апреля текущего года цена на золото впервые превысила отметку в 3500 долларов за тройскую унцию, после чего последовало некоторое коррекционное снижение.
Ранее заместитель главы ВТБ Дмитрий Пьянов рассказал, стоит ли россиянам вкладываться в золото или отдавать предпочтение банковским вкладам на фоне рекордного роста цен на драгметалл. По его словам, универсального совета для всех инвесторов не существует, поскольку выбор инструмента зависит от личных ожиданий относительно геополитической ситуации и финансовых целей.
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