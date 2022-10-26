Тюменскую школу закрыли на карантин из-за вспышки кишечной инфекции

27 октября 2022 в 14:30 Размер текста - 17 +

В настоящий момент устанавливаются причины происшествия, а школа закрыта на карантин Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Тюменскую школу №5 закрыли на карантин из-за вспышки инфекционного заболевания желудочно-кишечного тракта. Об этом URA.RU сообщили в управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тюменской области. «В Тюмени зарегистрирована групповая заболеваемость острым гастроэнтеритом среди учащихся школы №5. Инфекция протекает в легкой форме. При проведении вирусологических исследований биоматериала заболевших детей выявлено наличие норовируса. Работа школы и пищеблока приостановлены», — сообщили в управлении. В настоящий момент управлением Роспотребнадзора по области проводится санитарно-эпидемиологическое расследование. Устанавливаются причины произошедшего.

Тюменскую школу №5 закрыли на карантин из-за вспышки инфекционного заболевания желудочно-кишечного тракта. Об этом URA.RU сообщили в управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тюменской области. «В Тюмени зарегистрирована групповая заболеваемость острым гастроэнтеритом среди учащихся школы №5. Инфекция протекает в легкой форме. При проведении вирусологических исследований биоматериала заболевших детей выявлено наличие норовируса. Работа школы и пищеблока приостановлены», — сообщили в управлении. В настоящий момент управлением Роспотребнадзора по области проводится санитарно-эпидемиологическое расследование. Устанавливаются причины произошедшего.