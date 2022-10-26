26 октября 2022

Тюменскую школу закрыли на карантин из-за вспышки кишечной инфекции

© Служба новостей «URA.RU»
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В настоящий момент устанавливаются причины происшествия, а школа закрыта на карантин Фото:

Тюменскую школу №5 закрыли на карантин из-за вспышки инфекционного заболевания желудочно-кишечного тракта. Об этом URA.RU сообщили в управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тюменской области.

«В Тюмени зарегистрирована групповая заболеваемость острым гастроэнтеритом среди учащихся школы №5. Инфекция протекает в легкой форме. При проведении вирусологических исследований биоматериала заболевших детей выявлено наличие норовируса. Работа школы и пищеблока приостановлены», — сообщили в управлении.

В настоящий момент управлением Роспотребнадзора по области проводится санитарно-эпидемиологическое расследование. Устанавливаются причины произошедшего.

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Тюменскую школу №5 закрыли на карантин из-за вспышки инфекционного заболевания желудочно-кишечного тракта. Об этом URA.RU сообщили в управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тюменской области. «В Тюмени зарегистрирована групповая заболеваемость острым гастроэнтеритом среди учащихся школы №5. Инфекция протекает в легкой форме. При проведении вирусологических исследований биоматериала заболевших детей выявлено наличие норовируса. Работа школы и пищеблока приостановлены», — сообщили в управлении. В настоящий момент управлением Роспотребнадзора по области проводится санитарно-эпидемиологическое расследование. Устанавливаются причины произошедшего.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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