Тюменскую школу закрыли на карантин из-за вспышки кишечной инфекции

Тюменскую школу №5 закрыли на карантин из-за вспышки инфекционного заболевания желудочно-кишечного тракта. Об этом URA.RU сообщили в управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тюменской области.
«В Тюмени зарегистрирована групповая заболеваемость острым гастроэнтеритом среди учащихся школы №5. Инфекция протекает в легкой форме. При проведении вирусологических исследований биоматериала заболевших детей выявлено наличие норовируса. Работа школы и пищеблока приостановлены», — сообщили в управлении.
В настоящий момент управлением Роспотребнадзора по области проводится санитарно-эпидемиологическое расследование. Устанавливаются причины произошедшего.
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