Мобилизованных разведчиков из ЯНАО учат особенностям оружия ВСУ

Мобилизованные из ЯНАО занимаются на полигонах в Тюмени Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Разведчикам из ЯНАО, которые были мобилизованы и сейчас проходят боевое слаживание в Тюмени, рассказывают об особенностях вооружения ВСУ. Об этом URA.RU рассказал один из призывников.

«Из опыта боестолкновения делаются определенный анализ. То есть способы ведения боев, методы, структура боевых подразделений, какие укрепрайоны. Были инструктора, позывные назвать не могу, которые рассказывали об обстановке на фронте. <…> Рассказывали, что бояться ничего не надо, надо настраиваться на работу», — рассказал мобилизованный.

Также разведчик отметил, что не может поделится информацией, о каком конкретно вооружении им дают сведения. «Это секретная информация», — поясняет солдат. Кроме того, мобилизованных учат метать гранты, стрелять из оружия, работать в двойках и тройках, и в целом общевойсковым приемам.

Ранее мобилизованные разведчики обращались к губернатору. Они выразили благодарность властям и жителям округа за поддержку, которую им оказывают.