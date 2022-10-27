В Курганской области многодетного казака отказались брать на фронт добровольцем

Отца шестерых детей отправили домой, несмотря на боевой опыт, медкомиссию и желание пойти добровольцем на СВО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области казака — отца шестерых детей не взяли добровольцем в зону проведения специальной военной операции, несмотря на боевой опыт и пройденную медкомиссию. Об этом URA.RU рассказал заместитель атамана по молодежной политике Зауральского отдельского казачьего общества Курганской области Владимир Ярушников.

«Казак Зауральского отдельского казачьего общества Курганской области, проживающий в Кетовском районе, являясь многодетным отцом, принял решение пойти добровольцем на специальную военную операцию. За плечами у него боевой опыт службы в горячих точках и войны на Северном Кавказе. Обратился в военкомат, затем в отдел контрактной службы. Была определена часть и военная специальность, прошел медицинскую комиссию и был допущен по состоянию здоровья. Но в рамках последних указаний президента не направлять в зону СВО многодетных отцов по мобилизации, военным командованием было принято решение отказать добровольцу», — рассказал Ярушников.

По словам собеседника, таких казаков — добровольцев в ХКО «Кетовское казачество» немало. Ярушников отмечает, что указание президента беречь многодетных отцов с малолетними детьми очень важно. «Растить шестеро детей в наши дни само по себе уже непросто. Сейчас такие семьи — большая редкость, а когда-то это было нормой в казачьей среде. У многих казаков нашего отдела ушедших добровольцами на СВО остались дома семьи с малолетними детьми», — сказал он.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане инструкторы с боевым опытом учили добровольцев выживать в зоне спецоперации. Первый обучающий семинар по теме «Оказание первой помощи в условиях боестолкновения, тактика действия малых групп на поле боя» прошел при поддержке зауральского казачьего общества Курганской области. В нем приняли участие казаки из Курганской и Свердловской областей, представители военно-спортивных и военно-патриотических клубов, представители движения «Юнармия», отставные офицеры СОБР и погранвойск.