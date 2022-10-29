29 октября 2022
28 октября 2022

Дети выходят на тонкий лед в ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Выход на лед запрещен до конца ноября Фото:

В Надыме (ЯНАО) дети выходят на тонкий лед, рискуя жизнью. Информация об этом опубликована в группе «Злой и добрый надымчанин» в соцсети «ВКонтакте».

«Район Олимпийский. Дети на льду», — написал анонимный автор поста. На прикрепленных фото видно, что дети передвигались на велосипедах.

«Лед еще тонкий, так и до беды недалеко. Родители поговорите с детьми об опасности», — поделилась в комментариях Наталья Сидельникова. «Если хотите помочь, то позвоните 112 или в полицию, оперативно приехали бы и провели беседу», — посоветовал Андрей Сидоров. «Родители объясните детям, чтобы беда не случилась, очень опасно», — прокомментировала Анжелика Денисова.

В администрации Надымского района сообщили, что о вышедших на лед детях и взрослых можно сообщить в ЕДДС по телефону 112. На территории муниципалитета введен запрет на выход людей на ледовую поверхность водных объектов в период с 17.10 по 30.11, а также на выезд самоходных транспортных средств в период с 17.10 по 10.12.

Ранее URA.RU сообщало, что в селе Самбург Пуровского района ЯНАО в местном водоеме утонули юноша и девушка. Девушка провалилась под лед, а юноша пытался ее спасти.

Дети передвигались на велосипедах
Пользователи соцсетей посоветовали обратиться в полицию или ЕДДС

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В Надыме (ЯНАО) дети выходят на тонкий лед, рискуя жизнью. Информация об этом опубликована в группе «Злой и добрый надымчанин» в соцсети «ВКонтакте». «Район Олимпийский. Дети на льду», — написал анонимный автор поста. На прикрепленных фото видно, что дети передвигались на велосипедах. «Лед еще тонкий, так и до беды недалеко. Родители поговорите с детьми об опасности», — поделилась в комментариях Наталья Сидельникова. «Если хотите помочь, то позвоните 112 или в полицию, оперативно приехали бы и провели беседу», — посоветовал Андрей Сидоров. «Родители объясните детям, чтобы беда не случилась, очень опасно», — прокомментировала Анжелика Денисова. В администрации Надымского района сообщили, что о вышедших на лед детях и взрослых можно сообщить в ЕДДС по телефону 112. На территории муниципалитета введен запрет на выход людей на ледовую поверхность водных объектов в период с 17.10 по 30.11, а также на выезд самоходных транспортных средств в период с 17.10 по 10.12. Ранее URA.RU сообщало, что в селе Самбург Пуровского района ЯНАО в местном водоеме утонули юноша и девушка. Девушка провалилась под лед, а юноша пытался ее спасти.
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