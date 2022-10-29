Дети выходят на тонкий лед в ЯНАО

Выход на лед запрещен до конца ноября Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Надыме (ЯНАО) дети выходят на тонкий лед, рискуя жизнью. Информация об этом опубликована в группе «Злой и добрый надымчанин» в соцсети «ВКонтакте».

«Район Олимпийский. Дети на льду», — написал анонимный автор поста. На прикрепленных фото видно, что дети передвигались на велосипедах.

«Лед еще тонкий, так и до беды недалеко. Родители поговорите с детьми об опасности», — поделилась в комментариях Наталья Сидельникова. «Если хотите помочь, то позвоните 112 или в полицию, оперативно приехали бы и провели беседу», — посоветовал Андрей Сидоров. «Родители объясните детям, чтобы беда не случилась, очень опасно», — прокомментировала Анжелика Денисова.

В администрации Надымского района сообщили, что о вышедших на лед детях и взрослых можно сообщить в ЕДДС по телефону 112. На территории муниципалитета введен запрет на выход людей на ледовую поверхность водных объектов в период с 17.10 по 30.11, а также на выезд самоходных транспортных средств в период с 17.10 по 10.12.

Ранее URA.RU сообщало, что в селе Самбург Пуровского района ЯНАО в местном водоеме утонули юноша и девушка. Девушка провалилась под лед, а юноша пытался ее спасти.

Дети передвигались на велосипедах «Злой и добрый надымчанин», «ВКонтакте»