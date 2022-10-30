Жителей крупного тюменского ЖК терроризируют крысы. Фото

31 октября 2022 в 14:07 Размер текста - 17 +

Жильцы заметили грызунов и в закрытом паркинге Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Жители ЖК «Звездный городок» жалуются на засилье крыс возле их домов. Свое возмущение они высказывают в чате жильцов «ГП-10 Звездный городок» в мессенджере Viber. По словам местных, крысы обитают рядом с мусорными баками и детским садом, который расположен на первом этаже многоэтажки. «Посмотрите внимательно, от страха плохо сфотографировала. Крыса, их много вокруг Тимофея Чаркова, 79к1», — сообщает одна из местных жительниц, приложив к своему сообщению фото. «Там же детский сад! Что ж никто не травит?», — спрашивает пользователь Маргарита. «Видимо потому что там садик и отходы пищевые, поэтому их там так много», — предполагает Марина. По словам жильцов, крысы обитают не только возле мусорных баков. Так, владельцы авто уверяют, что крысы были замечены и в закрытом паркинге. «В паркинге стояли тарелки с крысиным ядом, не знаю, насколько эффективно…», — комментирует анонимный участник группы. Редакция URA.RU отправила запрос в санитарно-эпидемиологическую службу по Тюменской области. Ответ на него ожидается. Жительница в страхе сделала фото грызуна Пользователь Viber

Жители ЖК «Звездный городок» жалуются на засилье крыс возле их домов. Свое возмущение они высказывают в чате жильцов «ГП-10 Звездный городок» в мессенджере Viber. По словам местных, крысы обитают рядом с мусорными баками и детским садом, который расположен на первом этаже многоэтажки. «Посмотрите внимательно, от страха плохо сфотографировала. Крыса, их много вокруг Тимофея Чаркова, 79к1», — сообщает одна из местных жительниц, приложив к своему сообщению фото. «Там же детский сад! Что ж никто не травит?», — спрашивает пользователь Маргарита. «Видимо потому что там садик и отходы пищевые, поэтому их там так много», — предполагает Марина. По словам жильцов, крысы обитают не только возле мусорных баков. Так, владельцы авто уверяют, что крысы были замечены и в закрытом паркинге. «В паркинге стояли тарелки с крысиным ядом, не знаю, насколько эффективно…», — комментирует анонимный участник группы. Редакция URA.RU отправила запрос в санитарно-эпидемиологическую службу по Тюменской области. Ответ на него ожидается.