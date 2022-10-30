Мобилизованные тюменцы перешли на круглосуточный режим подготовки. Видео

Минобороны РФ: на тюменском полигоне идет круглосуточная подготовка мобилизованных

31 октября 2022 в 16:25 Размер текста - 17 +

Частичная мобилизация была объявлена в России 21 сентября 2022 года Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Мобилизованные граждане РФ проходят боевую подготовку на тюменском полигоне ТВВИКУ в круглосуточном режиме. Об этом сообщил telegram-канал Министерства обороны России. Там добавили, что инструкторы проводят занятия по медицинской, технической, огневой и тактической подготовке, а также обучают бойцов основам фортификации. «Занятия проходят на высшем методическом уровне. Военнослужащие выполняют задачи по инженерным заграждениям, взрывному делу. Свободного времени у них нет, потому что занятия очень интенсивные. Требуют сосредоточенности, внимания. Есть ребята, которые уже подзабыли [армейские навыки]. И наша цель — освежить это все в памяти, чтобы они поехали подготовленными для выполнения боевой задачи. Я уверен в выполнении ими поставленных задач. Грамотно и с чувством ответственности будут выполнять все задачи», — отметил один из военных инструкторов на кадрах видеозаписи, опубликованной Министерством обороны РФ. В Минобороны добавили, что высокая интенсивность обучения направлена на то, чтобы довести боевые навыки у мобилизованных до автоматизма. Ранее URA.RU писало о том, что 21 сентября 2022 года в России была объявлена частичная мобилизация с призывом в войска 300 тыс. человек. Под мобилизацию попали в первую очередь военнослужащие запаса, имеющие боевой опыт и определенные учетные специальности. 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил о завершении частичной мобилизации. Он добавил, что задание по призыву в ВС Российской Федерации 300 тысяч человек выполнено. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Мобилизованные граждане РФ проходят боевую подготовку на тюменском полигоне ТВВИКУ в круглосуточном режиме. Об этом сообщил telegram-канал Министерства обороны России. Там добавили, что инструкторы проводят занятия по медицинской, технической, огневой и тактической подготовке, а также обучают бойцов основам фортификации. «Занятия проходят на высшем методическом уровне. Военнослужащие выполняют задачи по инженерным заграждениям, взрывному делу. Свободного времени у них нет, потому что занятия очень интенсивные. Требуют сосредоточенности, внимания. Есть ребята, которые уже подзабыли [армейские навыки]. И наша цель — освежить это все в памяти, чтобы они поехали подготовленными для выполнения боевой задачи. Я уверен в выполнении ими поставленных задач. Грамотно и с чувством ответственности будут выполнять все задачи», — отметил один из военных инструкторов на кадрах видеозаписи, опубликованной Министерством обороны РФ. В Минобороны добавили, что высокая интенсивность обучения направлена на то, чтобы довести боевые навыки у мобилизованных до автоматизма. Ранее URA.RU писало о том, что 21 сентября 2022 года в России была объявлена частичная мобилизация с призывом в войска 300 тыс. человек. Под мобилизацию попали в первую очередь военнослужащие запаса, имеющие боевой опыт и определенные учетные специальности. 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил о завершении частичной мобилизации. Он добавил, что задание по призыву в ВС Российской Федерации 300 тысяч человек выполнено.