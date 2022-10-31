Курганский губернатор Шумков попросил ветеранов заняться патриотическим воспитанием молодежи

Шумков считает, что ветераны должны патриотически просвещать молодежь Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков встретился с общественными ветеранскими организациями и попросил их поработать с молодежью «в патриотическом ключе». Об этом сообщается на сайте правительства региона.

«Говорили о том, что далеко не всегда надо ждать „посылов сверху“ в вопросах организации воспитания подрастающего поколения и поддержки духа нашего общества. В вопросах введения патриотического воспитания в образовательный процесс, признания воспитания миссией, возврата уроков трудового воспитания, начальной военной подготовки и перевода культурных мероприятий в патриотическое русло наш регион выступает пионером», — заявил ветеранам Шумков.

Он отметил, что поддержит всех общественников, кто будет заниматься этой работой. Председатель ассоциации ветеранов-педагогов Кургана Анна Голубкова заверила, что члены ассоциации готовы активно работать с молодежью. Как именно — на сайте правительства не уточнили.

Ранее Шумков заявлял, что в школах необходимо восстанавливать уроки полноценного трудового воспитания. «Дети должны своевременно получать реальные трудовые навыки», — уточнил губернатор.