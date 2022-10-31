31 октября 2022
30 октября 2022

Курганский губернатор Шумков попросил ветеранов заняться патриотическим воспитанием молодежи

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Выставка КурганСпецПром 2022. Приезд Шпиленко Андрея. Курган, шумков вадим
Шумков считает, что ветераны должны патриотически просвещать молодежь Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков встретился с общественными ветеранскими организациями и попросил их поработать с молодежью «в патриотическом ключе». Об этом сообщается на сайте правительства региона.

«Говорили о том, что далеко не всегда надо ждать „посылов сверху“ в вопросах организации воспитания подрастающего поколения и поддержки духа нашего общества. В вопросах введения патриотического воспитания в образовательный процесс, признания воспитания миссией, возврата уроков трудового воспитания, начальной военной подготовки и перевода культурных мероприятий в патриотическое русло наш регион выступает пионером», — заявил ветеранам Шумков.

Он отметил, что поддержит всех общественников, кто будет заниматься этой работой. Председатель ассоциации ветеранов-педагогов Кургана Анна Голубкова заверила, что члены ассоциации готовы активно работать с молодежью. Как именно — на сайте правительства не уточнили.

Ранее Шумков заявлял, что в школах необходимо восстанавливать уроки полноценного трудового воспитания. «Дети должны своевременно получать реальные трудовые навыки», — уточнил губернатор.

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков встретился с общественными ветеранскими организациями и попросил их поработать с молодежью «в патриотическом ключе». Об этом сообщается на сайте правительства региона. «Говорили о том, что далеко не всегда надо ждать „посылов сверху“ в вопросах организации воспитания подрастающего поколения и поддержки духа нашего общества. В вопросах введения патриотического воспитания в образовательный процесс, признания воспитания миссией, возврата уроков трудового воспитания, начальной военной подготовки и перевода культурных мероприятий в патриотическое русло наш регион выступает пионером», — заявил ветеранам Шумков. Он отметил, что поддержит всех общественников, кто будет заниматься этой работой. Председатель ассоциации ветеранов-педагогов Кургана Анна Голубкова заверила, что члены ассоциации готовы активно работать с молодежью. Как именно — на сайте правительства не уточнили. Ранее Шумков заявлял, что в школах необходимо восстанавливать уроки полноценного трудового воспитания. «Дети должны своевременно получать реальные трудовые навыки», — уточнил губернатор.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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