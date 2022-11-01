В курганской полиции усилили огневую подготовку

По данным источников, полицейские начали отрабатывать навыки стрельбы из автомата Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Сотрудники полиции Кургана впервые за несколько лет во время еженедельных учебных стрельб стали отрабатывать навыки владения автоматом. Об этом URA.RU рассказали источники, связанные с областным УМВД.

«В Кургане у сотрудников полиции в ходе еженедельных учебных стрельб помимо пистолета добавился автомат. Это впервые за последние годы», — уточнили сотрудники полиции.

Также они добавили, что сейчас обсуждается отправка в командировку на новые территории РФ. Но точной информации о дате и количестве сотрудников, которых планируют отправить пока нет. Сотрудники, по словам источников, готовятся к командировке и закупают необходимые вещи. «Главное — медикаменты, хорошее нательное белье и удобная непромокаемая обувь», — говорят источники.

В пресс-службе областного УМВД URA.RU не стали комментировать информацию о возможной отправке сотрудников полиции в новые регионы. Для ответа на вопросы, связанные с учебными стрельбами, URA.RU попросили направить официальный запрос. Запрос был направлен.

Ранее источники URA.RU сообщали, что более 500 сотрудников пермской полиции отправят в четыре новых субъекта Российской Федерации. В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю от комментариев на эту тему отказались.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Она, по словам представителей власти РФ, призвана завершить восьмилетние боевые действия в Донбассе. В конце сентября прошла церемония подписания договоров о принятии ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.