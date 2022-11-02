Курганцы возмутились ремонту дороги возле магазина жены экс-главы сельсовета. Фото

03 ноября 2022 в 14:54 Размер текста - 17 +

Дорогу ремонтируют в селе Каширино (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В селе Каширино Курганской области некоторые местные жители недовольны тем, что возле магазина, принадлежащего жене бывшего главы сельсовета, ремонтируют дорогу. По их мнению, этого участка не может быть в планах благоустройства. В администрации Кетовского округа, к которому относится село, URA.RU ответили, что ремонт этого участка был запланирован давно. «Жена бывшего главы сельсовета Андрея Истомина владеет магазином, возле которого делают дорогу. В смету территория возле этого магазина однозначного не входит. Люди начали звонить, возмущаться. Дорогу обработали вплотную к крыльцу магазина и уже утрамбовали. Всем интересно: положат ли туда асфальт? Это же бюджетные деньги», — рассказала URA.RU местная жительница. В открытых данных URA.RU не удалось найти контактные данные Истомина и его жены. «Это все у нас было в проектах. Все делается только по проекту и согласно утвержденному губернатором проекту. Этот магазин не при чем», — объяснил URA.RU глава Кетовского муниципального округа Олег Язовских. Местных жителей смущает, что дорогу за бюджетные деньги благоустраивают прямо у магазина Фото: читатель URA.RU

В селе Каширино Курганской области некоторые местные жители недовольны тем, что возле магазина, принадлежащего жене бывшего главы сельсовета, ремонтируют дорогу. По их мнению, этого участка не может быть в планах благоустройства. В администрации Кетовского округа, к которому относится село, URA.RU ответили, что ремонт этого участка был запланирован давно. «Жена бывшего главы сельсовета Андрея Истомина владеет магазином, возле которого делают дорогу. В смету территория возле этого магазина однозначного не входит. Люди начали звонить, возмущаться. Дорогу обработали вплотную к крыльцу магазина и уже утрамбовали. Всем интересно: положат ли туда асфальт? Это же бюджетные деньги», — рассказала URA.RU местная жительница. В открытых данных URA.RU не удалось найти контактные данные Истомина и его жены. «Это все у нас было в проектах. Все делается только по проекту и согласно утвержденному губернатором проекту. Этот магазин не при чем», — объяснил URA.RU глава Кетовского муниципального округа Олег Язовских.