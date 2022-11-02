02 ноября 2022

Курганцы возмутились ремонту дороги возле магазина жены экс-главы сельсовета. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Дорожные знаки. Курган, дорожные знаки, бордюр, щебень, дорожные работы, ремонт дорог, ремонтные работы
Дорогу ремонтируют в селе Каширино (архивное фото) Фото:

В селе Каширино Курганской области некоторые местные жители недовольны тем, что возле магазина, принадлежащего жене бывшего главы сельсовета, ремонтируют дорогу. По их мнению, этого участка не может быть в планах благоустройства. В администрации Кетовского округа, к которому относится село, URA.RU ответили, что ремонт этого участка был запланирован давно.

«Жена бывшего главы сельсовета Андрея Истомина владеет магазином, возле которого делают дорогу. В смету территория возле этого магазина однозначного не входит. Люди начали звонить, возмущаться. Дорогу обработали вплотную к крыльцу магазина и уже утрамбовали. Всем интересно: положат ли туда асфальт? Это же бюджетные деньги», — рассказала URA.RU местная жительница.

В открытых данных URA.RU не удалось найти контактные данные Истомина и его жены. «Это все у нас было в проектах. Все делается только по проекту и согласно утвержденному губернатором проекту. Этот магазин не при чем», — объяснил URA.RU глава Кетовского муниципального округа Олег Язовских.

Местных жителей смущает, что дорогу за бюджетные деньги благоустраивают прямо у магазина
Фото:

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В селе Каширино Курганской области некоторые местные жители недовольны тем, что возле магазина, принадлежащего жене бывшего главы сельсовета, ремонтируют дорогу. По их мнению, этого участка не может быть в планах благоустройства. В администрации Кетовского округа, к которому относится село, URA.RU ответили, что ремонт этого участка был запланирован давно. «Жена бывшего главы сельсовета Андрея Истомина владеет магазином, возле которого делают дорогу. В смету территория возле этого магазина однозначного не входит. Люди начали звонить, возмущаться. Дорогу обработали вплотную к крыльцу магазина и уже утрамбовали. Всем интересно: положат ли туда асфальт? Это же бюджетные деньги», — рассказала URA.RU местная жительница. В открытых данных URA.RU не удалось найти контактные данные Истомина и его жены. «Это все у нас было в проектах. Все делается только по проекту и согласно утвержденному губернатором проекту. Этот магазин не при чем», — объяснил URA.RU глава Кетовского муниципального округа Олег Язовских.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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