Курганскому отряду спецназа «Гром» выделили 5 млн рублей на оборудование (архивное фото) Фото: Таисия Воронцова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Курганские предприятия закупили оборудование на 5,5 миллионов рублей для полицейских из отряда спецназначения «Гром», которые отправятся на спецоперацию. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал депутат Курганской облдумы Валерий Порубов.

«На поддержку отряда специального назначения „Гром“, которые отправляются в зону СВО, курганские предприятия выделили денежные средства на покупку оборудования и снаряжения. Всего 5,5 миллионов рублей», — сообщил Порубов.

На сайте облдумы указано, что в сборе денег приняли участие «Шадринский домостроительный комбинат №2» и «Технокерамика». По словам депутата Порубова, который является гендиректором шадринского ДСК, также материально были обеспечены мобилизованные сотрудники предприятий. В качестве единовременного пособия им было выплачено по 50 тысяч рублей.

Командир отряда «Гром» подчеркнул, что на выделенные деньги они смогли закупить необходимое снаряжение и оборудование, которое позволит еще более эффективнее выполнять боевые задачи. Начальник УМВД по Курганской области Дмитрий Свинов отметил, что для бойцов были приобретены тепловизоры, инфракрасные прицелы и другие спецсредства.

Ранее URA.RU писало, что курганские полицейские собрали 1,5 млн рублей для мобилизованных земляков. Также сообщалось, что жители Курганской области собирают деньги на покупку ружья против беспилотников, чтобы отправить его на фронт.

Спецоперация на Украине была объявлена 24 февраля. Президент России Владимир Путин, заявлял, что главной ее целью является защита жителей Донбасса. Позже главой государства был подписан указ о начале частичной мобилизации, которая завершилась 28 октября. По данным Минобороны РФ, в армию было призвано 300 тысяч военнослужащих.

Для бойцов спецотряда «Гром» были приобретены тепловизоры, инфракрасные прицелы и другие спецсредства Фото: Курганская областная дума

Командир отряда «Гром» отметил, что купленное снаряжение и оборудование позволит еще более эффективнее выполнять боевые задачи Фото: пресс-служба Курганмашзавода