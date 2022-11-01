Строители из ЯНАО получили благодарность от Минздрава ДНР

В Минздраве ДНР строителей из ЯНАО поблагодарили за восстановление станции переливания крови

02 ноября 2022 в 22:51 Размер текста - 17 +

Работы на станции переливания крови еще не завершены Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Заведующая отделением трансфузиологии при республиканском центре крови Минздрава ДНР Марина Маркова поблагодарила строителей из ЯНАО за восстановление станции переливания крови. Информация об этом опубликована в telegram-канале окружного департамента строительства. «Просто супер как они (строители — прим. URA.RU) работают, молодцы. Люди возвращаются, доноры спрашивают, заработаем», — сообщила Маркова. Ранее директор окружного депстроя Александр Подорога проинспектировал ход работ в подшефной Волновахе. Ямальские строители восстанавливают здание училища. Закончены работы в одном из семи корпусов железнодорожной больницы. Россия проводит спецоперацию в Украине по указу президента Владимира Путина с 24 февраля. Ямал взял шефство над восстановлением разрушенной Волновахи в июне и восстановил уже множество социальных объектов в районе.

Заведующая отделением трансфузиологии при республиканском центре крови Минздрава ДНР Марина Маркова поблагодарила строителей из ЯНАО за восстановление станции переливания крови. Информация об этом опубликована в telegram-канале окружного департамента строительства. «Просто супер как они (строители — прим. URA.RU) работают, молодцы. Люди возвращаются, доноры спрашивают, заработаем», — сообщила Маркова. Ранее директор окружного депстроя Александр Подорога проинспектировал ход работ в подшефной Волновахе. Ямальские строители восстанавливают здание училища. Закончены работы в одном из семи корпусов железнодорожной больницы. Россия проводит спецоперацию в Украине по указу президента Владимира Путина с 24 февраля. Ямал взял шефство над восстановлением разрушенной Волновахи в июне и восстановил уже множество социальных объектов в районе.