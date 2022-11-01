01 ноября 2022

Строители из ЯНАО получили благодарность от Минздрава ДНР

В Минздраве ДНР строителей из ЯНАО поблагодарили за восстановление станции переливания крови
© Служба новостей «URA.RU»
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Депутат областной думы Александр Ильтяков в центре переливания крови. Курган , пациент, медсестра, забор крови, центр переливания крови
Работы на станции переливания крови еще не завершены Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Заведующая отделением трансфузиологии при республиканском центре крови Минздрава ДНР Марина Маркова поблагодарила строителей из ЯНАО за восстановление станции переливания крови. Информация об этом опубликована в telegram-канале окружного департамента строительства.

«Просто супер как они (строители — прим. URA.RU) работают, молодцы. Люди возвращаются, доноры спрашивают, заработаем», — сообщила Маркова.

Ранее директор окружного депстроя Александр Подорога проинспектировал ход работ в подшефной Волновахе. Ямальские строители восстанавливают здание училища. Закончены работы в одном из семи корпусов железнодорожной больницы.

Россия проводит спецоперацию в Украине по указу президента Владимира Путина с 24 февраля. Ямал взял шефство над восстановлением разрушенной Волновахи в июне и восстановил уже множество социальных объектов в районе.

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Заведующая отделением трансфузиологии при республиканском центре крови Минздрава ДНР Марина Маркова поблагодарила строителей из ЯНАО за восстановление станции переливания крови. Информация об этом опубликована в telegram-канале окружного департамента строительства. «Просто супер как они (строители — прим. URA.RU) работают, молодцы. Люди возвращаются, доноры спрашивают, заработаем», — сообщила Маркова. Ранее директор окружного депстроя Александр Подорога проинспектировал ход работ в подшефной Волновахе. Ямальские строители восстанавливают здание училища. Закончены работы в одном из семи корпусов железнодорожной больницы. Россия проводит спецоперацию в Украине по указу президента Владимира Путина с 24 февраля. Ямал взял шефство над восстановлением разрушенной Волновахи в июне и восстановил уже множество социальных объектов в районе.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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