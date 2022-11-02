Ребенок провалился в яму в Новом Уренгое

В Новом Уренгое (ЯНАО) ребенок провалился в яму возле моста. Очевидцы сообщили об этом в соцсетях.
«Ехал с работы, заметил ребенка лет восьми в районе моста между югом и севером, пытавшегося вытащить своего друга, провалившегося в яму глубиной больше его роста. Наш город не без неравнодушных людей, ребенка вытащили. Детей отвезли домой», — сообщил Ден Потехин в группе «ЧП | ДТП | Новый Уренгой» в соцсети «ВКонтакте».
В администрацию Нового Уренгоя отправлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается.
Ранее URA.RU писало, что в Надыме (ЯНАО) дети выходят на тонкий лед, рискуя жизнью. Очевидцы поделились фотографиями в соцсетях.
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