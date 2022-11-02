02 ноября 2022
01 ноября 2022

Ребенок провалился в яму в Новом Уренгое

© Служба новостей «URA.RU»
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Ребенок провалился в глубокую яму (фото из архива) Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) ребенок провалился в яму возле моста. Очевидцы сообщили об этом в соцсетях.

«Ехал с работы, заметил ребенка лет восьми в районе моста между югом и севером, пытавшегося вытащить своего друга, провалившегося в яму глубиной больше его роста. Наш город не без неравнодушных людей, ребенка вытащили. Детей отвезли домой», — сообщил Ден Потехин в группе «ЧП | ДТП | Новый Уренгой» в соцсети «ВКонтакте».

В администрацию Нового Уренгоя отправлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало, что в Надыме (ЯНАО) дети выходят на тонкий лед, рискуя жизнью. Очевидцы поделились фотографиями в соцсетях.

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В Новом Уренгое (ЯНАО) ребенок провалился в яму возле моста. Очевидцы сообщили об этом в соцсетях. «Ехал с работы, заметил ребенка лет восьми в районе моста между югом и севером, пытавшегося вытащить своего друга, провалившегося в яму глубиной больше его роста. Наш город не без неравнодушных людей, ребенка вытащили. Детей отвезли домой», — сообщил Ден Потехин в группе «ЧП | ДТП | Новый Уренгой» в соцсети «ВКонтакте». В администрацию Нового Уренгоя отправлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что в Надыме (ЯНАО) дети выходят на тонкий лед, рискуя жизнью. Очевидцы поделились фотографиями в соцсетях.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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