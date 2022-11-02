Ребенок провалился в яму в Новом Уренгое

03 ноября 2022 в 07:26 Размер текста - 17 +

Ребенок провалился в глубокую яму (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Новом Уренгое (ЯНАО) ребенок провалился в яму возле моста. Очевидцы сообщили об этом в соцсетях. «Ехал с работы, заметил ребенка лет восьми в районе моста между югом и севером, пытавшегося вытащить своего друга, провалившегося в яму глубиной больше его роста. Наш город не без неравнодушных людей, ребенка вытащили. Детей отвезли домой», — сообщил Ден Потехин в группе «ЧП | ДТП | Новый Уренгой» в соцсети «ВКонтакте». В администрацию Нового Уренгоя отправлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что в Надыме (ЯНАО) дети выходят на тонкий лед, рискуя жизнью. Очевидцы поделились фотографиями в соцсетях.

В Новом Уренгое (ЯНАО) ребенок провалился в яму возле моста. Очевидцы сообщили об этом в соцсетях. «Ехал с работы, заметил ребенка лет восьми в районе моста между югом и севером, пытавшегося вытащить своего друга, провалившегося в яму глубиной больше его роста. Наш город не без неравнодушных людей, ребенка вытащили. Детей отвезли домой», — сообщил Ден Потехин в группе «ЧП | ДТП | Новый Уренгой» в соцсети «ВКонтакте». В администрацию Нового Уренгоя отправлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что в Надыме (ЯНАО) дети выходят на тонкий лед, рискуя жизнью. Очевидцы поделились фотографиями в соцсетях.