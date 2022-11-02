02 ноября 2022
01 ноября 2022

Правительство ЯНАО через суд заставили выдать жилье сироте

© Служба новостей «URA.RU»
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Кировский мост. Курган , кировский мост, жилье, многоквартирный дом, квартиры, пешеходный светофор
Сироте предоставили квартиру в Тюмени Фото:

Прокуратура Шурышкарского района направила иск в суд по части обеспечения жильем детей-сирот. Об этом сообщается на официальном сайте прокуратуры ЯНАО.

«Прокурор района направил в суд иск о возложении на правительство автономного округа обязанности предоставить нуждающейся жилое помещение специализированного жилищного фонда», — сообщается в прокуратуре.

Было установлено, что жительница была включена в реестр лиц подлежащих обеспечению жилыми помещениями на территории региона. Но девушку не обеспечили жильем по достижению 18-летнего возраста.

Производство по гражданскому дело было прекращено, сироте предоставили квартиру по договору специализированного найма.

Ранее URA.RU рассказывало, что власти ЯНАО выделили средства на приобретение квартир для детей-сирот. Начальная цена контракта была почти 27 миллионов рублей.

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Прокуратура Шурышкарского района направила иск в суд по части обеспечения жильем детей-сирот. Об этом сообщается на официальном сайте прокуратуры ЯНАО. «Прокурор района направил в суд иск о возложении на правительство автономного округа обязанности предоставить нуждающейся жилое помещение специализированного жилищного фонда», — сообщается в прокуратуре. Было установлено, что жительница была включена в реестр лиц подлежащих обеспечению жилыми помещениями на территории региона. Но девушку не обеспечили жильем по достижению 18-летнего возраста. Производство по гражданскому дело было прекращено, сироте предоставили квартиру по договору специализированного найма. Ранее URA.RU рассказывало, что власти ЯНАО выделили средства на приобретение квартир для детей-сирот. Начальная цена контракта была почти 27 миллионов рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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