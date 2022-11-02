Правительство ЯНАО через суд заставили выдать жилье сироте

03 ноября 2022 в 10:31 Размер текста - 17 +

Сироте предоставили квартиру в Тюмени Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Прокуратура Шурышкарского района направила иск в суд по части обеспечения жильем детей-сирот. Об этом сообщается на официальном сайте прокуратуры ЯНАО. «Прокурор района направил в суд иск о возложении на правительство автономного округа обязанности предоставить нуждающейся жилое помещение специализированного жилищного фонда», — сообщается в прокуратуре. Было установлено, что жительница была включена в реестр лиц подлежащих обеспечению жилыми помещениями на территории региона. Но девушку не обеспечили жильем по достижению 18-летнего возраста. Производство по гражданскому дело было прекращено, сироте предоставили квартиру по договору специализированного найма. Ранее URA.RU рассказывало, что власти ЯНАО выделили средства на приобретение квартир для детей-сирот. Начальная цена контракта была почти 27 миллионов рублей.

Прокуратура Шурышкарского района направила иск в суд по части обеспечения жильем детей-сирот. Об этом сообщается на официальном сайте прокуратуры ЯНАО. «Прокурор района направил в суд иск о возложении на правительство автономного округа обязанности предоставить нуждающейся жилое помещение специализированного жилищного фонда», — сообщается в прокуратуре. Было установлено, что жительница была включена в реестр лиц подлежащих обеспечению жилыми помещениями на территории региона. Но девушку не обеспечили жильем по достижению 18-летнего возраста. Производство по гражданскому дело было прекращено, сироте предоставили квартиру по договору специализированного найма. Ранее URA.RU рассказывало, что власти ЯНАО выделили средства на приобретение квартир для детей-сирот. Начальная цена контракта была почти 27 миллионов рублей.