Власти ЯНАО купят сиротам квартиры в Тюмени

Власти ЯНАО планируют потратить на квартиры для детей-сирот в Тюмени около 27 миллионов рублей

06 сентября 2022 в 17:35 Размер текста - 17 +

Квартиры должны быть переданы госзаказчику не позднее 17 октября 2022 года. Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Власти ЯНАО выделили почти 27 миллионов рублей на приобретение квартир для детей-сирот в Тюмени. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок. «Приобретение жилых помещений (квартир) в Тюмени в государственную собственность Ямало-Ненецкого автономного округа в рамках реализации мероприятия по приобретению жилья для формирования специализированного жилищного фонда для детей-сирот и лиц из их числа. Начальная (максимальная) цена контракта 26 миллионов 666 тысяч 892 рубля», — говорится в опубликованном лоте. Квартиры должны быть однокомнатные, но не менее 41 квадратного метра в доме, где не менее четырех этажей. Важным требованием является, что бы само здание было построено не раньше 2021 года. Также в документации указано, что жилые помещения должны быть переданы государственному заказчику продавцом не позднее 17 октября текущего года. Ранее URA.RU писало о том, сколько денег из бюджета Тюменской области выделяется на покупку жилья для детей-сирот. Всего в 2022 году будет приобретено 459 квартир.

Власти ЯНАО выделили почти 27 миллионов рублей на приобретение квартир для детей-сирот в Тюмени. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок. «Приобретение жилых помещений (квартир) в Тюмени в государственную собственность Ямало-Ненецкого автономного округа в рамках реализации мероприятия по приобретению жилья для формирования специализированного жилищного фонда для детей-сирот и лиц из их числа. Начальная (максимальная) цена контракта 26 миллионов 666 тысяч 892 рубля», — говорится в опубликованном лоте. Квартиры должны быть однокомнатные, но не менее 41 квадратного метра в доме, где не менее четырех этажей. Важным требованием является, что бы само здание было построено не раньше 2021 года. Также в документации указано, что жилые помещения должны быть переданы государственному заказчику продавцом не позднее 17 октября текущего года. Ранее URA.RU писало о том, сколько денег из бюджета Тюменской области выделяется на покупку жилья для детей-сирот. Всего в 2022 году будет приобретено 459 квартир.