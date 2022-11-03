В Тюменской области третью неделю ищут пропавшего мужчину. Фото

04 ноября 2022 в 22:32 Размер текста - 17 +

Мужчина ушел из дома 15 октября (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU В поселке Коммунар (Тюменская область) пропал 38-летний мужчина. Он ушел из дома 15 октября и не вернулся. Об этом сообщили родственники пропавшего в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». «Внимание! 15 октября в поселке Коммунар ушел из дома в неизвестном направлении и не вернулся Шадеркин Алексей 1984 года рождения», — говорится в сообщении. Последний раз мужчину видели в черной футболке, брюках, шапке и кроссовках. Родственники просят сообщать информацию о пропавшем по телефону 8(34537)21-4-04 или 02. Фото: «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте»

В поселке Коммунар (Тюменская область) пропал 38-летний мужчина. Он ушел из дома 15 октября и не вернулся. Об этом сообщили родственники пропавшего в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». «Внимание! 15 октября в поселке Коммунар ушел из дома в неизвестном направлении и не вернулся Шадеркин Алексей 1984 года рождения», — говорится в сообщении. Последний раз мужчину видели в черной футболке, брюках, шапке и кроссовках. Родственники просят сообщать информацию о пропавшем по телефону 8(34537)21-4-04 или 02.