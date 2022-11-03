Мужчина ушел из дома 15 октября (архивное фото)
В поселке Коммунар (Тюменская область) пропал 38-летний мужчина. Он ушел из дома 15 октября и не вернулся. Об этом сообщили родственники пропавшего в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».
«Внимание! 15 октября в поселке Коммунар ушел из дома в неизвестном направлении и не вернулся Шадеркин Алексей 1984 года рождения», — говорится в сообщении.
Последний раз мужчину видели в черной футболке, брюках, шапке и кроссовках. Родственники просят сообщать информацию о пропавшем по телефону 8(34537)21-4-04 или 02.
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