03 ноября 2022

В Тюменской области третью неделю ищут пропавшего мужчину. Фото

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Виды города. Тюмень, пешеход, прохожий, мужчина
Мужчина ушел из дома 15 октября (архивное фото) Фото:

В поселке Коммунар (Тюменская область) пропал 38-летний мужчина. Он ушел из дома 15 октября и не вернулся. Об этом сообщили родственники пропавшего в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».

«Внимание! 15 октября в поселке Коммунар ушел из дома в неизвестном направлении и не вернулся Шадеркин Алексей 1984 года рождения», — говорится в сообщении.

Последний раз мужчину видели в черной футболке, брюках, шапке и кроссовках. Родственники просят сообщать информацию о пропавшем по телефону 8(34537)21-4-04 или 02.

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В поселке Коммунар (Тюменская область) пропал 38-летний мужчина. Он ушел из дома 15 октября и не вернулся. Об этом сообщили родственники пропавшего в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». «Внимание! 15 октября в поселке Коммунар ушел из дома в неизвестном направлении и не вернулся Шадеркин Алексей 1984 года рождения», — говорится в сообщении. Последний раз мужчину видели в черной футболке, брюках, шапке и кроссовках. Родственники просят сообщать информацию о пропавшем по телефону 8(34537)21-4-04 или 02.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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