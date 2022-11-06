В Курганской области ожидается сильный гололед

07 ноября 2022 в 16:51 Размер текста - 17 +

На дорогах Кургана и области прогнозируют гололедицу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозирует гололед на 8 ноября. Об этом сообщается на официальном сайте ЦГМС. «8 ноября в Кургане и области ожидается гололедица», — указано на сайте. Согласно прогнозу на сервисе Gismeteo, температура воздуха в ночь с 7 по 8 ноября будет -2°. Днем ожидается от -2° до -4°, местами выпадет снег. Ранее URA.RU писало, что курганцев ожидает теплый ноябрь. С 3 ноября прогнозируется наступление метеорологической зимы. 5 ноября курганским автобусам ограничили движение из-за погодных условий. Госавтоинспекция Курганской области предупреждала, что на автодороге «Подъезд к г. Ишим» на территории Макушинского и Частоозерского муниципальных округов пассажирскому транспорту ехать запрещено из-за перепада температуры воздуха.

Курганский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозирует гололед на 8 ноября. Об этом сообщается на официальном сайте ЦГМС. «8 ноября в Кургане и области ожидается гололедица», — указано на сайте. Согласно прогнозу на сервисе Gismeteo, температура воздуха в ночь с 7 по 8 ноября будет -2°. Днем ожидается от -2° до -4°, местами выпадет снег. Ранее URA.RU писало, что курганцев ожидает теплый ноябрь. С 3 ноября прогнозируется наступление метеорологической зимы. 5 ноября курганским автобусам ограничили движение из-за погодных условий. Госавтоинспекция Курганской области предупреждала, что на автодороге «Подъезд к г. Ишим» на территории Макушинского и Частоозерского муниципальных округов пассажирскому транспорту ехать запрещено из-за перепада температуры воздуха.