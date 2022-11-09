09 ноября 2022
08 ноября 2022

Алексей Чумаков снимет фильм по своей книге

© Служба новостей «URA.RU»
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Презентация Event пространства в Покровском Пассаже. Екатеринбург, микрофон, караоке
Певец снимет фильм по одноименной книге Фото:

Тюменский певец Алексей Чумаков снимет фильм по собственной книге. Об этом исполнитель рассказал подписчикам в своих соцсетях. Чумаков сам выступит сценаристом и режиссером фильма.

«Хочу поделиться с вами прекрасной новостью! Мы, наконец, приступили к съемкам фильма по моей книге „В поисках призраков“. Это был сложный этап — адаптировать книгу под кино. Но в результате, мне кажется, история получилась даже лучше. Главное — снять хорошее кино. Будем стараться!», — написал певец в своих соцсетях.

Не раскрывая всех подробностей, Чумаков добавляет, что сценарий фильма отличается от первоисточника. В картине появятся новые герои, которые ранее не были представлены в книге.

Алексей Чумаков — российский певец, победитель шоу «Один в один», популярный телеведущий. В юном возрасте шесть лет он прожил в Тюмени.

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Тюменский певец Алексей Чумаков снимет фильм по собственной книге. Об этом исполнитель рассказал подписчикам в своих соцсетях. Чумаков сам выступит сценаристом и режиссером фильма. «Хочу поделиться с вами прекрасной новостью! Мы, наконец, приступили к съемкам фильма по моей книге „В поисках призраков“. Это был сложный этап — адаптировать книгу под кино. Но в результате, мне кажется, история получилась даже лучше. Главное — снять хорошее кино. Будем стараться!», — написал певец в своих соцсетях. Не раскрывая всех подробностей, Чумаков добавляет, что сценарий фильма отличается от первоисточника. В картине появятся новые герои, которые ранее не были представлены в книге. Алексей Чумаков — российский певец, победитель шоу «Один в один», популярный телеведущий. В юном возрасте шесть лет он прожил в Тюмени.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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