Алексей Чумаков снимет фильм по своей книге

Певец снимет фильм по одноименной книге Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Тюменский певец Алексей Чумаков снимет фильм по собственной книге. Об этом исполнитель рассказал подписчикам в своих соцсетях. Чумаков сам выступит сценаристом и режиссером фильма.

«Хочу поделиться с вами прекрасной новостью! Мы, наконец, приступили к съемкам фильма по моей книге „В поисках призраков“. Это был сложный этап — адаптировать книгу под кино. Но в результате, мне кажется, история получилась даже лучше. Главное — снять хорошее кино. Будем стараться!», — написал певец в своих соцсетях.

Не раскрывая всех подробностей, Чумаков добавляет, что сценарий фильма отличается от первоисточника. В картине появятся новые герои, которые ранее не были представлены в книге.

Алексей Чумаков — российский певец, победитель шоу «Один в один», популярный телеведущий. В юном возрасте шесть лет он прожил в Тюмени.