В тюменской школе произошло массовое отравление учеников

Инцидент произошел в тюменской школе №5 Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тюмени после выявления инфекционного заболевания у учеников средней школы №5 возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 236 УК РФ — нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей, либо создавшее угрозу наступления таких последствий. Об этом сообщает telegram-канал областной прокуратуры. Решение было принято после прокурорской проверки.

«Прокуратура округа направила материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения в отношении неустановленных лиц возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 236 УК РФ — нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий», — сообщает telegram-канал прокуратуры Тюменской области.

На пищеблоке школы и в деятельности комбината школьного питания «Центральный» были найдены нарушения, которые привели к распространению кишечной инфекции. Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры Ленинского АО Тюмени.

Ранее URA.RU писало о том, что в тюменской школе №5 произошла вспышка инфекционного заболевания. Из-за этого работа образовательного учреждения была приостановлена.