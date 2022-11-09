09 ноября 2022

В тюменской школе произошло массовое отравление учеников

© Служба новостей «URA.RU»
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Инцидент произошел в тюменской школе №5 Фото:

В Тюмени после выявления инфекционного заболевания у учеников средней школы №5 возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 236 УК РФ — нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей, либо создавшее угрозу наступления таких последствий. Об этом сообщает telegram-канал областной прокуратуры. Решение было принято после прокурорской проверки.

«Прокуратура округа направила материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения в отношении неустановленных лиц возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 236 УК РФ — нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий», — сообщает telegram-канал прокуратуры Тюменской области.

На пищеблоке школы и в деятельности комбината школьного питания «Центральный» были найдены нарушения, которые привели к распространению кишечной инфекции. Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры Ленинского АО Тюмени.

Ранее URA.RU писало о том, что в тюменской школе №5 произошла вспышка инфекционного заболевания. Из-за этого работа образовательного учреждения была приостановлена.

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В Тюмени после выявления инфекционного заболевания у учеников средней школы №5 возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 236 УК РФ — нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей, либо создавшее угрозу наступления таких последствий. Об этом сообщает telegram-канал областной прокуратуры. Решение было принято после прокурорской проверки. «Прокуратура округа направила материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения в отношении неустановленных лиц возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 236 УК РФ — нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий», — сообщает telegram-канал прокуратуры Тюменской области. На пищеблоке школы и в деятельности комбината школьного питания «Центральный» были найдены нарушения, которые привели к распространению кишечной инфекции. Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры Ленинского АО Тюмени. Ранее URA.RU писало о том, что в тюменской школе №5 произошла вспышка инфекционного заболевания. Из-за этого работа образовательного учреждения была приостановлена.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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