10 ноября 2022

В Тюмени мужчина убил своего собутыльника и устроил пожар

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Клипарт
Тюменец признал свою вину Фото:

В Тюмени мужчина в ходе пьяной ссоры зарезал своего знакомого, а потом, чтобы скрыть следы преступления, поджег дом. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета по Тюменской области.

«По версии следствия, 6 ноября 2022 года обвиняемый вместе со своим знакомым распивал спиртные напитки в частном доме, расположенном по улице Закалужской в городе Тюмени. Между мужчинами возникла словесная перепалка, в результате которой обвиняемый сначала схватил табурет, которым нанес несколько ударов в область головы, после чего схватил со стола нож и нанес им удар в область шеи. От полученных ранений хозяин дома скончался. Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленник поджег дом и скрылся», — сообщают в ведомстве.

В ходе допроса тюменец признал свою вину. В настоящее время ему предъявлено обвинение в совершении убийства (ч.1 ст. 105 УК РФ). В ближайшее время мужчине будет избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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В Тюмени мужчина в ходе пьяной ссоры зарезал своего знакомого, а потом, чтобы скрыть следы преступления, поджег дом. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета по Тюменской области. «По версии следствия, 6 ноября 2022 года обвиняемый вместе со своим знакомым распивал спиртные напитки в частном доме, расположенном по улице Закалужской в городе Тюмени. Между мужчинами возникла словесная перепалка, в результате которой обвиняемый сначала схватил табурет, которым нанес несколько ударов в область головы, после чего схватил со стола нож и нанес им удар в область шеи. От полученных ранений хозяин дома скончался. Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленник поджег дом и скрылся», — сообщают в ведомстве. В ходе допроса тюменец признал свою вину. В настоящее время ему предъявлено обвинение в совершении убийства (ч.1 ст. 105 УК РФ). В ближайшее время мужчине будет избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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