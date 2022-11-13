Курганские власти рассказали, кто будет разрешать управкомпаниям работать

В Курганской области в состав комиссии по лицензированию предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами при государственной жилищной инспекции (ГЖИ) войдут представители регионального департамента строительства, а также областной думы. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. В ранее принятом документе было указано, что в комиссию входят представители органов власти, не уточняя каких.
«В состав лицензионной комиссии включаются представители: <…> Курганской областной думы — один человек (по согласованию), департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области — один человек», — говорится в документе. В комиссию также входят по одному представителю от уполномоченного по защите прав предпринимателей, Совета муниципальных образований, общественной палаты. По два человека — от организаций в сфере управления многоквартирными домами и общественных объединений. В ее составе присутствуют три сотрудника Госжилинспекции. Всего — 12 членов комиссии.
У кандидатов должно быть высшее образование, стаж работы в сфере жилищно-коммунального хозяйства, отсутствие судимости и административных наказаний. В приложении прописан список документов, которые необходимо предоставить претендентам. Контролировать исполнение документа поручено заместителю губернатора Курганской области.
Ранее URA.RU писало, что в середине октября был уволен начальник государственной жилищной инспекции Владимир Чупахин. Это произошло после выездного совещания по дворам города при участии губернатора региона Вадима Шумкова, когда была выявлена неудовлетворительная работа УК.
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