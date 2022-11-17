Соратник курганского замгубернатора получил повышение

В курганском департаменте АПК назначили нового заместителя директора Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Заместителем директора департамента агропромышленного комплекса Курганской области стал Антон Притчин. О назначении URA.RU сообщили инсайдеры, близкие к региональным властям. В свое время чиновник работал в кетовской администрации и департаменте АПК под руководством Владимира Архипова, который сейчас является заместителем губернатора.

«Притчина повысили недавно. Сейчас он является заместителем директора департамента — начальником управления планирования и государственных программ», — уточнил источник. Другой инсайдер пояснил, что Притчин показал себя компетентным специалистом, к тому же имеет большой опыт работы на руководящих должностях. «Его повышение было делом времени», — добавил инсайдер, близкий к политическим элитам.

В приемной департамента корреспонденту URA.RU посоветовали уточнить информацию в отделе кадров. Там попросили позвонить самому замдиректора. Дозвониться до Притчина по рабочему номеру телефона на момент публикации не удалось. Никто не взял трубку. В департамент информационной и внутренней политики Курганской области направлен редакционный запрос с просьбой прокомментировать назначение в департаменте АПК. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало, что в администрации Кетовского района, когда главой муниципалитета был Архипов, Притчин занимал должность заместителя главы по экономике и инвестициям. Когда Архипов работал в департаменте АПК, Притчин был назначен начальником отдела инженерного обустройства и социального развития села.