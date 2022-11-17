Жителям Тюмени предлагают платить, чтобы не ждать очереди к врачу

Жителям Тюмени предлагают за деньги сократить очереди на прием к врачам

Жители Тюмени пожаловались на навязывание платных услуг в городских поликлиниках Фото: Анастасия Богданова © URA.RU

Жители Тюмени вынуждены месяцами ждать очереди на прием к профильным врачам. При этом за деньги им предлагают организовать осмотр узких специалистов в день обращения. Об этом URA.RU рассказали горожане, обратившиеся в редакцию.

«В больницах Тюмени записаться на прием к профильным докторам практически нереально. К тому же окулисту очередь расписана на несколько недель вперед. Но если идти не на бесплатный, а на платный прием, „через кассу“, то все могут решить за один день. Как так получается, интересно», — сообщила агентству одна из жительниц Тюмени.

Другая тюменка в разговоре с URA.RU также пожаловалась на проблемы с записью к профильным врачам. «Без большой очереди, в день обращения, попасть на прием в городских поликлиниках можно разве что к терапевтам. Ко всем другим врачам, узкого специалитета — только по записи. Лично столкнулась с таким. Хотела записаться к ЛОРу. В итоге мне предложили запись на конец декабря. Оставила эту идею и пошла в платную клинику. Через час после обращения получила консультацию врача», — пояснила женщина в разговоре с URA.RU.

В региональном департаменте здравоохранения агентству рассказали о том, что первичный осмотр пациентов всегда проводят врачи-терапевты. «Запись пациентов к профильным врачам-специалистам осуществляется врачом-терапевтом при наличии показаний, так как определить, помощь какого именно профильного врача требуется в каждом конкретном случае может только медицинский специалист, но не сам пациент. Исключением являются ситуации, когда пациент состоит на диспансерном учете врача-специалиста», — рассказали там агентству.